Das neue Epic-Geschenk ist ein Fest für alle, die gern entspannten Couch-Koop genießen

Diese Woche öffnet Epic Games für euch die Tore zur Escape Academy.

Ob auf Geburtstagen, Firmen-Events oder als Freizeitaktivität mit Freunden – Escape Rooms bieten kooperativen Rätselspaß. Falls ihr dafür aber nicht immer von der Couch aufstehen wollt, könnt ihr mit dem Epic-Gratis-Spiel diese Woche einfach auf selbiger sitzen bleiben und euch in der Escape Academy einschreiben.

Kostenlos bei Epic: Escape Academy

1:15 Escape Academy - Trailer stimmt auf Ausbrecher-Schulung ein

Genre: Puzzlespiel | Entwickler: Coin Crew Games | Release: 14. Juli 2022

An der Escape Academy sollt ihr das Ausbrechen perfektionieren. Dazu müsst ihr ganz wie im realen Vorbild in verschiedenen Räumen die Rätsel und Puzzles lösen.

Im Story-Modus besucht ihr an der Akademie die einzelnen Professoren, die euch vor die Aufgaben ihrer Fakultät stellen. Theoretisch lässt sich das auch komplette Spiel im Einzelspielermodus absolvieren.

Allerdings lebt Escape Academy von der Koop-Erfahrung und ihr könnt sowohl online als auch lokal im Splitscreen zu zweit die Rätsel der unterschiedlichen Räume knacken.

Dabei geht es jedoch nicht um Aufgaben, die schlicht nur mit zwei Spielern zu lösen sind. Ihr arbeitet entweder gemeinsam an einem Rätsel oder parallel an unterschiedlichen Knobelaufgaben. In beiden Fällen ist gute Kommunikation entscheidend.

Wie auch bei den echten Escape Rooms gibt es ein Zeitlimit für die Räume, ist der Timer abgelaufen, müsst jedoch nicht von vorn anfangen. Ihr bekommt beim Abschluss nur weniger Punkte.

Beim Turnier der Rätsel könnt ihr außerdem gegen eure Freunde antreten und in drei großen Arenen nicht nur Denkaufgaben lösen, sondern auch geheime Abkürzungen und Aufgaben entdecken.

Im Epic Game Store empfehlen 88 Prozent der Nutzer das Spiel, und auf Steam sind 87 Prozent der Rezensionen positiv.

Falls Escape Academy euer Interesse geweckt hat, habt ihr noch bis zum 23. Januar 2025 um 17:00 Uhr Zeit, euch das Spiel kostenlos im Epic Game Store zu sichern. Dort findet ihr außerdem zwei DLCs zum Preis von 9 Euro beziehungsweise 8 Euro. Sie können jedoch auch beide für 12 Euro über den Season Pass erworben werden und bieten insgesamt zehn neue Räume mit Rätseln.