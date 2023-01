Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Jede Woche öffnet der Epic Games Story seine Geschenke-Kiste und verteilt kostenlose Spiele, um eure Bibliotheken weiter zu füllen. Auch dieser Donnerstag bildet keine Ausnahme, verschenkt wird ein Abenteuer mit außergewöhnlichem Origami-Stil. Falls ihr jetzt schon wisst, dass euch das so gar nicht interessiert, dann werdet ihr vielleicht im aktuellen Steam-Sale fündig:

Andernfalls wollen wir euch das kostenlose Spiel kurz vorstellen.

Epistory: Typing Chronicles

Genre: Adventure | Entwickler: Fishing Cactus | Release: 30. März 2016 Zum kostenlosen Spiel

Als Muse eines Schriftstellers helft ihr ihm in diesem Abenteuer, sein Buch zu schreiben, und entdeckt vom Rücken eines riesigen Fuchses aus eine hübsche Fantasy-Welt, die erst noch geschrieben wird. Beginnend von einer leeren Seite wächst die Welt um euch herum, während ihr sie bereist. Es gilt Rätsel zu lösen, gegen insektenartige Monster zu kämpfen, und die Geschichte mit euren Entdeckungen voranzutreiben.

Doch ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass Epistory nicht umsonst auch Typing Chronicles heißt: Denn alles, was ihr in dieser Welt macht, müsst ihr als Wort in die Tastatur tippen. Sei es eine Bewegung, ein Angriff oder eine komplexere Handlung. Auf Steam kommt das Abenteuer ziemlich gut an, und kann 94 Prozent der etwa 3.500 Rezensenten hinter sich vereinen. Dabei werden vor allem die atmosphärische und schöne Welt, sowie der Soundtrack gelobt.

Für wen geeignet: Wenn ihr eure Tipp-Künste am PC verbessern wollt, bietet sich Epistory natürlich als entspanntes Lernprogramm an. Aber auch abseits davon könnt ihr Spaß mit dem Spiel haben, wenn ihr euch auf die ungewöhnliche Steuerung einlasst. Wer kunstvoll gestaltete Welten und die Atmosphäre an sich genießt, oder einfach mal ein etwas anderes Adventure spielen will, kann hier unbesorgt den Download anwerfen.

Ihr erkundet virtuelle Welten lieber ganz frei und mit WASD? Dann seht euch im obigen Video an, welche Open-World-Spiele euch 2023 erwarten!

Was haltet ihr vom kostenlosen Spiel bei Epic? Werdet ihr das Adventure ausprobieren, und habt vielleicht schon etwas ähnliches gespielt? Oder ist es so gar nicht euer Fall und ihr setzt dieses Mal aus? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!