Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

In Godlike Burger verbirgt der Spieler als Restaurantchef ein dunkles Geheimnis in seinen Weltraumburgern.

Es ist wieder so weit: Beim Epic Store könnt ihr euch eine Woche lang ein neues Gratis-Spiel sichern, sofern ihr einen Account besitzt. Dieses Mal könnt ihr Godlike Burger abstauben. Dem Titel wird bei Steam ein überwiegend positives Zeugnis von den Spielern geschrieben: knapp 74 Prozent Daumen hoch bei insgesamt knapp 500 Rezensionen.

Wir stellen euch das Spiel kurz und bündig vor, welches ihr bis zum 12. Oktober umsonst euer Bibliothek hinzufügen könnt.

Godlike Burger

Genre: Simulation | Release: April 2022| Entwickler: Liquid Pug Zum kostenlosen Spiel

Godlike Burger gibt euch die Kontrolle über ein raumfahrendes Burgerrestaurant, mit dem ihr von Planet zu Planet reist, um die hungrigen Alienkunden sattzubekommen. Allerdings kommt der Titel nicht von ungefähr, denn eure Kunden könnten schon kurz nach dem ersten Bissen vor ihrem Alienschöpfer stehen.

Das Hackebeil kann halt mehr...: Ihr seid nämlich nicht nur Chef des Ladens, Koch und Kellner, sondern auch ... bösartiger Jäger von Aliens. Eure Kunden sind auch Zutat für eure Burger, die ihr dann den nächsten gegen Bares serviert.

Hierfür könnt ihr zum Beispiel spezielle Saucen mischen, um eure Ressourcen sich jagdreif essen zu lassen, damit sie noch leichter in euren des Nachts aufgestellten Fallen landen. Bei dem Wie lässt euch das Spiel freie Hand und kredenzt sein makabres Gameplay mit einer gehörigen Portion Humor.

Achtung Polizei! Eine ständige Gefahr für euren alternativ kochenden Restaurantboss sind die örtlichen Ordnungshüter. Vielleicht ist es ja an der Zeit, lieber die Zelte ab- und flugs wieder aufzubrechen. Es gibt ja schließlich noch reichlich Rohmaterial, ähem Kunden woanders unter den schier unendlichen Sternen.

Das obige YouTube-Video gibt euch einen ersten Einblick in Optik, Sound und Gameplay des satirisch gemeinten Titels. So könnt ihr eine Idee bekommen, wie der Loop aus Kochen, Bedienen und.... Jagen sowie Verarbeiten ausschaut.

Für wen geeignet? Wer Wirtschaftssimulationen mag, die sich selbst nicht wirklich ernst nehmen und dabei auf teils gotesken schwarz-makabren Humor setzen, der sollte sich den Gratistitel nicht entgehen lassen. Allerdings sollte euch klar sein: Bei Godlike Burger gehört Morden mit zum Programm.

Wie gefällt euch diese Woche das Geschenk im Epic Games Store? Könnt ihr euch für die etwas andersartige, ja mitunter gar bösartig anmutende Restaurant-Simulation erwärmen? Habt ihr den Titel vielleicht sogar schon selbst gespielt und könnt ihn empfehlen? Oder geht ihr dieses Mal vollkommen leer aus, da ihr einfach keine Aliens zu Essen verarbeiten möchtet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!