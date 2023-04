Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden neuen Gratis-Spiele?

Diese Woche könnt ihr über Epic Entdeckungsreisen in die Arktik und in die Tiefen des Ozeans unternehmen.

Der Epic Store zeigt sich diese Woche wieder mal großzügig und verschenkt gleich zwei Spiele, die ihr für immer behalten dürft. Wer gerne faszinierende Unterwasserwelten erkundet, oder eine märchenhafte Geschichte erleben will, hat heute Glück. Wir stellen euch die beiden Titel kurz und bündig vor.

Und falls ihr nicht fündig werdet, aber noch neue Spiele sucht, dann werft doch einen Blick in unsere Empfehlungen aus dem aktuellen Steam-Sale, oder holt euch dort ein Roguelike-Rollenspiel kostenlos ab..

Never Alone

1:20 Never Alone - Trailer zum Foxtales-DLC - Trailer zum Foxtales-DLC

Genre: Adventure | Releasejahr: 2014 | Entwickler: Upper One Games Zum kostenlosen Spiel

In Never Alone spielt ihr das Mädchen Nuna, das zusammen mit ihrem treuen Fuchs auf eine gefährliche Reise geht. Der Plattformer glänzt zwar nicht mit außergewöhnlichen Gameplay, erzählt aber dafür eine berührende Geschichte und besticht mit seiner dichten Atmosphäre.

Auf dem Weg durch die arktische Wildnis Alaskas müsst ihr euch zahlreichen mythischen Gefahren stellen. Denn Never Alone beruht auf den Erzählungen der Inupiat, der Ureinwohner des Landes. Obwohl das Spiel euch auch die Kultur dieses Volkes näherbringen will, verkommt es aber nicht zur öden Lehrstunde:

Für wen geeignet? Wenn ihr euch von spannenden Erzählungen ganz in den Bann schlagen lassen könnt, und die ein oder andere nicht ganz ausgereifte Spielmechanik euch nicht gleich den Spaß raubt, solltet ihr Never Alone eine Chance geben. Schon allein für die eisige Atmosphäre lohnt es sich, in das Spiel einzutauchen, dass ihr an einem Nachmittag mit Leichtigkeit beenden könnt.

Beyond Blue

2:07 Beyond Blue - Teaser-Trailer zum Unterwasser-Erkundungsspiel - Teaser-Trailer zum Unterwasser-Erkundungsspiel

Genre: Adventure | Releasejahr: 2020 | Entwickler: E-Line Media Zum kostenlosen Spiel

Vom selben Publisher wie Never Alone stammt auch das Abenteuer Beyond Blue, das euch einen faszinierenden Tauchgang in die Ozeane unserer Erde erleben lässt. Als Leiterin eines Forschungsteams ist es euer Auftrag, im Rahmen einer Expedition die hübschen Unterwasserwelten zu erforschen.

Auf Gefahren oder Kämpfe müsst ihr euch nicht einstellen, sondern könnt eure ganze Aufmerksamkeit der Entdeckung widmen. Beyond Blue erzählt dabei außerdem eine Geschichte rund um die Forscherinnen und Forscher.

Für wen geeignet? Wenn euch Spiele wie Subnatica schon wegen ihrer tollen Welten gefielen, ihr aber einfach mal entspannt erkunden wollt, ohne von riesigen Monstern gefressen zu werden, dann ist Beyond Blue vielleicht einen Versuch wert. Auch hier müsst ihr nur etwa einen Nachmittag aufwenden, um es ganz durchzuspielen.

Ist dieses Mal ein Spiel für euch dabei? Und könnt ihr einen der beiden Titel empfehlen, oder wollt davon abraten? Schreibt es gerne in die Kommentare!