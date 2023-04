Auf Steam sind gerade 16 coole Spiele sehr stark reduziert

Auch diese Woche gibt's auf Steam einige sehr spannende Angebote.

Heute haben wir volles Programm, denn in Steams Midweek Madness sind auch diese Woche diverse Spiele aus ebenso diversen Genres reduziert, die wir Fans auf jeden Fall ans Herz legen möchten: Rollenspiele, Shooter, ein bisschen Strategie ist auch dabei, außerdem Storyspiele - und The Witcher 3 ist ebenfalls mal wieder reduziert. Also fackeln wir nicht lange und stürzen uns direkt rein in die besten Steam-Angebote der Woche.

Highlight der Woche: Graveyard Keeper

1:39 Graveyard Keeper: Der DLC Better Save Soul ist eine faustdicke Überraschung

Genre : Friedhofssimulation

: Friedhofssimulation Preis : 4 Euro (um 80 Prozent reduziert)

: 4 Euro (um 80 Prozent reduziert) Angebot gilt bis: 25. April 2023

Graveyard Keeper wirkt als Highlight der Woche wie eine bizarre Entscheidung neben AAA-Blockbustern wie Cyberpunk 2077 oder Modern Warfare 2, aber diese Quasi-Farming-Simulation ist einfach nicht totzukriegen (haha) und aktuell so günstig wie noch nie zuvor. Für nur 4 Euro bekommt ihr eine sehr launige Feierabendbeschäftigung, die euch Dutzende Stunden unterhalten kann.

Auf dem Papier erinnert Graveyard Keeper sehr an Stardew Valley - nur eben mit Friedhöfen. Ihr verdingt euch als Totengräber, verwaltet euren Friedhof, craftet Utensilien, redet mit den Dorfbewohnern, verbessert eure Beziehungen und, und, und. Darüber hinaus erzählt Graveyard Keeper aber auch noch eine Mystery-Geschichte, denn eigentlich stammt ihr gar nicht so richtig aus der Welt, in der das Geschehen stattfindet. Mehr spoilern wir an der Stelle nicht.

Graveyard Keeper kann manchmal ein wenig zum zähen Grind ausarten, doch für 4 Euro bekommt ihr hier ein trotzdem sehr, sehr guten Wert für euer Geld. Fragt Kollegin Mary, sie wird es euch bestätigen.

Weitere spannende Angebote auf Steam

Aber falls ihr euren nächsten Friedhofsbesuch lieber bis nach eurem Lebensende aufsparen wollt: Kein Problem, wir haben natürlich weitere coole Angebote, die sich diese Woche lohnen. Gehen wir die wichtigsten mal durch.

Cyberpunk 2077 unterstützt jetzt nicht nur sehr ansehnliches Path Tracing, sondern ist auch um die Hälfte reduziert auf rund 30 Euro.

22:35 Path Tracing in Cyberpunk 2077 - Das Overdrive-Update zeigt die Zukunft der Spielegrafik - Das Overdrive-Update zeigt die Zukunft der Spielegrafik

Alle Angebote im Preisvergleich

Und falls ihr alternativ bei GOG zocken möchtet, hier noch ein ausführlicherer Preisvergleich mit anderen Anbietern:

Dying Light 2 ist also via Gamesplanet günstiger als auf Steam selbst, No Man's Sky bekommt ihr dafür auf GOG am günstigsten, bei Cyberpunk 2077 geben sich GOG und Steam nichts. In den meisten Fällen findet ihr das günstigste Schnäppchen allerdings auf Steam. Falls wir noch ein cooles Angebot vergessen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.