Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

Neue Woche, neue Gratisspiel: Wie jeden Donnerstag um 17 Uhr gibt es auch diese Woche wieder einen kostenlosen Titel im Epic Games Store abzugreifen.

Diesmal bekommt ihr mit Ring of Pain einen echten Roguelike-Geheimtipp, der bei Steam auf über 95 Prozent positive Nutzerbewertungen kommt. Ob sich das Spiel auch für euch lohnen könnte, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Darum geht’s in Ring of Pain

Das Spielprinzip von Ring of Pain ist ziemlich minimalistisch, aber auch einzigartig: Ihr kämpft euch hier durch einen Dungeon und müsst dabei Loot sammeln, um stärker zu werden. Das klingt jetzt erst einmal nicht sonderlich ausgefallen, aber der Name ist bei Ring of Pain Programm. Auf jeder Dungeon-Ebene erwartet euch nämlich ein neuer Ring, auf dem Feinde, Schatztruhen, Status-Boni, Waffen und andere Ereignisse verteilt sind.

Ihr habt jederzeit zwei Segmente des Rings vor euch und entscheidet selbst, was hier das strategisch klügste Vorgehen ist: Habt ihr etwa einen Feind und eine Schatztruhe vor euch, solltet ihr also vielleicht erst einmal die Schatztruhe plündern und euch dann gestärkt mit dem Feind messen.

In Ring of Pain dreht sich nämlich nicht nur das Spielfeld mit jedem erledigtem Segment weiter, es dreht sich auch alles um eure Ausrüstung und die damit verbunden Statuswerte:

Mehr Angriff sorgt für stärkere Treffer. Stirbt ein Feind schneller, kann er euch dementsprechend auch weniger Lebenspunkte rauben.

Mit mehr Rüstung steckt ihr weniger Schaden ein und seid gegen schwächere Angriffe komplett immun.

Eine ausreichend hohe Geschwindigkeit lässt euch vor euren Feinden angreifen.

Mehr Lebenspunkte erklären sich von selbst.

Der äußerst atmosphärische Trailer vermittelt euch einen guten Eindruck, wie sich das Ganze spielt:

Für wen lohnt sich das Spiel?

Ring of Pain ist, wie der Name schon erahnen lässt, ein ziemlich schweres Spiel, das zwar einfach zu erlernen ist, aber bei dem jeder Fehler hart bestraft wird. Anfänger, die noch keine Routine für die rundenbasierten Kämpfe entwickelt haben, werden zunächst regelmäßig ins Gras beißen.

Doch wenn ihr gerne strategisch denkt, das Looten von neuer Ausrüstung euch riesigen Spaß bereitet und ihr keine Hammergrafik erwartet, sondern viel mehr Wert auf ausgeklügelte Spielmechaniken legt, könnte Ring of Pain ein Versuch für euch wert sein.

Kleiner Bonus: Bei Epic könnt ihr aktuell auch das 30-Jahre-Bungie-Paket für Destiny 2 abgreifen. Das Paket beinhaltet einen neuen Dungeon, den exotischen Raketenwerfer Gjallarhorn, neue Waffen, Rüstung und mehr.