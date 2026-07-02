Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt’s einen grandiosen Koop-Prügler und ein düsteres Sci-Fi-Meisterwerk mit einer sadistischen KI geschenkt

Ihr habt die Wahl: Horror KI oder fliegende Fäuste.

Es ist mal wieder so weit: Jeden Donnerstag verschenkt Epic Games neue Gratisspiele, die ihr mit nur wenigen Klicks abstauben könnt. Und diesmal schickt uns Epic dabei auf eine emotionale Achterbahnfahrt!

Im legendären I Have No Mouth, and I Must Scream stellt ihr euch einer sadistischen Super-KI, während ihr im farbenfrohen River City Girls 2 ordentlich die Fäuste fliegen lasst. Wir stellen euch die beiden Games natürlich kurz vor, die ihr in den nächsten 7 Tagen kostenlos einstecken könnt.

I Have No Mouth, and I Must Scream

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Was passiert, wenn die Menschheit ihre Geschicke in die Hand einer schier allmächtigen Militär-KI legt? I Have No Mouth, and I Must Scream hat darauf eine verstörende Antwort! Nachdem die Super-KI namens AM die vollständige Kontrolle erlangt, vernichtet sie fast die gesamte Menschheit – bis auf wenige Überlebende. Diese hält AM künstlich am Leben, nur um sie seit 109 Jahren ununterbrochen zu foltern.

Ihr schlüpft nun abwechselnd in die Rolle von AMs Opfern und müsst euch den sadistischen Rätseln und psychologischen Prüfungen stellen, welche die Super-KI für euch vorbereitet hat. Dabei ist das Horror-Adventure nichts für schwache Nerven, denn hier werden konstant Themen wie Schuld, Wahnsinn und Sühne behandelt.

Das Original-Spiel erschien bereits 1995 und basiert auf der gleichnamigen Sci-Fi-Kurzgeschichte von Harlan Ellison. Bei Epic bekommt ihr die Emulation der Nightdive Studios. Auf Deutsch ist das Spiel weiterhin geschnitten, sodass ihr statt fünf nur vier Charaktere spielen könnt. Wer den Titel auf Englisch umstellt, kann aber auch die ungekürzte Fassung spielen. Auf Steam steht der Klassiker übrigens bei 88 Prozent positiven Rezensionen.

River City Girls 2

0:47 River City Girls 2 - Prügelt euch wieder durch Schergen mit Misako und Kyoko

Autoplay

Ihr wollt nach dem düsteren KI-Horror ordentlich Luft ablassen? Dann liefert River City Girls 2 das perfekte Kontrastprogramm! In bester Streets-of-Rage-Manier prügelt ihr euch hier allein oder im Koop durch die Straßen von River City.

Das Beat'em Up im Anime-Stil spielt direkt nach den Ereignissen des ersten Teils. Die taffen Schulmädchen Misako und Kyoko sowie ihre Freunde Kunio und Riki kehren zurück und müssen sich gegen die Yakuza stellen, die gerade die ganze Stadt übernimmt. Da helfen nur krasse Moves, ausgefeilte Kombos und natürlich fliegende Fäuste!

In River City Girls 2 könnt ihr entweder solo prügeln oder zu viert im Koop loslegen. Dabei könnt ihr euch sowohl im lokalen Splitscreen zusammensetzen als auch online spielen. Die Story wird in Anime-Szenen und Manga-Panels erzählt. Auf Steam sammelt das Beat'em Up 85 Prozent positive Rezensionen.

So sammelt ihr die Gratisspiele ein

Ihr habt noch nie ein kostenloses Spiel bei Epic eingesammelt? Kein Problem! Wir zeigen euch kurz, wie ihr euch die Geschenke holen könnt:

Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein. Navigiert zu den kostenlosen Spielen und klickt auf das Banner von I Have No Mouth, and I Must Scream oder River City Girls 2 Legt das Spiel in euren Warenkorb und schließt den Kauf für null Euro ab.

Zack! Und schon landen die Spiele in eurer Bibliothek. Von dort könnt ihr sie jederzeit installieren und spielen … oder ihr sammelt wie ich einen gigantischen Haufen an Spielen, den ihr irgendwann™ nachholen werdet.

Das Angebot gilt wie immer nur eine Woche. Ihr habt also bis zum 9. Juli um 16:59 Uhr Zeit, bevor Epic die nächsten Gratisspiele raushaut. Wir sind dann natürlich wieder am Start, um euch rechtzeitig über die neuen Geschenke zu informieren.