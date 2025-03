Wenn My Little Pony sich heftig prügelt: Jetzt gibt's ein außergewöhnliches Kampfspiel für 0 Euro

In Them's Fightin' Herds hauen sich zuckersüße Huftiere eins auf die Nase.

In Them's Fightin' Herds prügeln sich Pferde, Einhörner und Lamas in süßem Comic-Look. Klingt absurd und ist genau euer Ding? Dann könnt ihr euch das Kampfspiel diese Woche kostenlos im Epic Games Store sichern.

Darum geht es in Them's Fightin' Herds

1:34 Them's Fightin' Herds: Im 2D-Kampfspielen prügeln sich süße und bunte Tiere

Genre: 2D-Kampfspiel | Entwickler: Mane6 Inc. | Release: 1. Mai 2020

Them's Fightin' Herds ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches 2D-Kampfspiel. Statt Martial-Arts-Spezialisten oder Anime-Charakteren hauen sich hier jedoch Pferde, Einhörner, Rehe, Kühe und Lamas die Fäuste, Pardon, die Hufe um die Ohren.

Es wird geblockt und ausgewichen. Verschiedene Angriffe und Spezial-Attacken lassen sich zu Kombos aneinanderreihen, um den Gegner auf die Bretter zu schicken. Die Stages sind im gleichen, meist farbenfrohen Comic-Look der Charaktere gehalten. Gekämpft wird in der Regel ein Best-of-3 mit Rundenzeitlimit. Eine aufladbare Leiste für die Spezial-Moves gibt es wie im Genre üblich auch.

In Sachen PvE gibt es einen Story-Modus, in dem ihr in jedem Kapitel einen anderen Charakter aus dem Kader spielt. Dort bestreitet ihr Bosskämpfe und Minispiele. Das Kernstück ist der Versus-Modus. Ihr könnt lokal auf einem Bildschirm gegen Freunde antreten oder euch online mit anderen Spielern messen.

Im Tutorial werden die Grundlagen und Kombos gelehrt. Ein Trainingsmodus lässt euch mit vielen Einstellungen das Kämpfen üben und zeigt euch Hitboxen und detaillierte Daten zu den Angriffen.

Bei Metacritic steht Them's Fightin' Herds bei einer Durchschnittswertung von 80 und die Steam-Nutzer bewerten das Spiel zu 83 Prozent positiv.

Fighting ist Magic: Them's Fightin' Herds hat tatsächlich eine Verbindung zu My Little Pony. Eine Gruppe von Fans entwickelte zeitweise ein Kampfspiel zur Zeichentrickserie unter dem Namen Fighting ist Magic. Rechteinhaber Hasbro unterband das Projekt jedoch. Die Gruppe nannte sich damals Mane6 und ist heute der Entwickler von Them's Fightin' Herds.