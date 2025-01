Epic verschenkt gerade ein herzzerreißendes Survival-Abenteuer in der Zombie-Apokalypse

Diese Woche erhaltet ihr das Survivalspiel Undying gratis bei Epic.

Wie jede Woche gibt es im Epic Games Store ein Gratisspiel abzugreifen. Diese Woche gibt es ein Survivalspiel geschenkt, das euch in den schlimmsten Albtraum eines jeden Elternteils versetzt. In Undying müsst ihr mitten in der Zombie-Apokalypse euer Kind beschützen, doch die Zeit läuft euch davon.

Kostenlos bei Epic: Undying

1:26 Undying: Das Survival-Abenteuer schickt euch für euren Sohn und gegen die Zeit in den Kampf

Genre: Survival Abenteuer | Entwickler: Vanimals | Release: 19. Oktober 2021

In einer alternativen Realität wird die Erde im Jahr 1992 von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht. Ihr spielt Anling, die mit ihrem 10-jährigen Sohn Cody versucht zu überleben und auf der Suche nach dem plötzlich verschwundenen Vater ist.

Das Problem: Anling wird zu Beginn des Spiels gebissen und infiziert sich mit dem Virus, der Menschen in Untote verwandelt. Undying ist also auch ein Wettlauf gegen die Uhr.

Ihr versucht Cody also möglichst alles beizubringen, was er zum Überleben braucht. Der von der KI gesteuerte Junge lernt von den Aktionen, die ihr als Anling im Spiel ausführt. Kochen, Crafting und Kämpfen lernt er durch Zusehen und greift immer mehr selbstständig ins Spiel ein.

Auf dem Weg durch die Spielwelt müsst ihr euch um Nahrung und sauberes Wasser kümmern; außerdem gibt es Materialien zu entdecken, aus denen ihr Werkzeuge, Waffen und allerlei Nützliches herstellen könnt. Euch begegnen zudem andere Überlebende, die euch entweder helfen oder schaden wollen. Ihr entscheidet, wie das Zusammentreffen abläuft und welche Konsequenzen daraus resultieren.

In Undying steckt eine zutiefst emotionale Geschichte darüber, was es heißt zu lieben und auch loszulassen. Auf Steam steht das Spiel im Low-Polygon-Look derzeit bei 79 Prozent positiven Bewertungen. Gelobt wird der gelungene Mix aus herzergreifender Story und Ressourcen-Management.

Kritik gibt es dagegen am schon zu Beginn recht anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad. Zudem sei die Übersetzung aus dem chinesischen Original an einigen Stellen nicht ganz gelungen. Aber immerhin gibt es eine kleine Katze, die ihr finden und versorgen könnt.

Ihr habt noch bis zum 6. Februar 2025 um 17:00 Uhr Zeit, das Spiel kostenlos eurer Bibliothek im Epic Games Store hinzuzufügen. Nächste Woche erwartet euch dann ein neuer Gratistitel beim Steam-Konkurrenten.