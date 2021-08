Kostenlos bei Epic: Unter den Gratisspielen ist ein Mittelalter-Hit

Neue Woche, neue Gratisspiele: Epic verschenkt wieder zwei Spiele auf einen Schlag. Diese Woche stehen das erfolgreiche Mittelalter-Abenteuer A Plague Tale: Innocence und der 2D-Prügelplattformer Speed Brawl auf der Agenda.

Wie lange gilt das Angebot? A Plague Tale: Innocence und Speed Brawl stehen vom 5. bis 12. August 2021 um jeweils 17:00 Uhr kostenlos bereit. Wenn ihr euch die Spiele in diesem Zeitraum sichert, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Aber Freizeit ist wertvoll: Deshalb erfahrt ihr wie gewohnt von uns, worum es bei den beiden Spielen geht und wer genauer hinschauen sollte.

A Plague Tale: Innocence

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release: 14. Mai 2019

Was für ein Spiel ist A Plague Tale: Innocence? Im mittelalterlichen Frankreich grassiert die Pest und Ratten strömen in Scharen durch die dunklen Gassen. Als 14-jährige Amicia schleichen wir durch diese gefährliche Spielwelt, während die Inquisition hinter uns und unserem kleinen Bruder Hugo herjagt. Durch geschickte Nutzung unserer Schleuder können wir Lichtquellen ausschalten, woraufhin die Ratten Wachen angreifen. So bahnen wir uns mit Schläue und Geschick unseren Weg durch eine emotional erzählte Geschichte.

Für wen geeignet? Wer Interesse an Spielen hat, die eine interessante Story zu erzählen haben, sollte sich A Plague Tale nicht entgehen lassen. Das Spiel kann außerdem mit einer detailreich und schick ausgeleuchteten Spielwelt punkten, was auch Ästheten gefallen dürfte. Auf Steam erreicht das Spiel bei Nutzern starke 93 Prozent positive Wertungen.

Ein genaues Bild von A Plague Tale bekommt ihr in unserem Test:

Speed Brawl

Genre: Plattformer | Entwickler: Double Stallion Games | Release: 18. September 2018

Was für ein Spiel ist Speed Brawl? Das Jump&Run setzt auf Prügelei statt Ballern. Wir steuern unsere Spielfigur durch 2D-Level und verkloppen jede Menge kleinere Monster und größere Bosse. Dabei nutzen wir das Momentum, rennen Wände empor und springen riesige Sätze. Auch setzen wir vernichtende Kombos und mächtige Spezialfähigkeiten ein, um die Gegner zu besiegen.

Für wen geeignet? Speed Brawl erinnert stark an Arcade-Spiele aus den 1980er-Spielhöllen, allerdings in moderner Optik. Wenn ihr eine Portion atemlose Action genießen wollt, könnte sich Speed Brawl für euch lohnen. Der Titel fliegt tief unter dem Radar: Auf Steam stimmen gerade einmal 52 Spieler ab, davon aber immerhin 82 Prozent positiv.

Epic wird von Spielern für die Gratisspiele gefeiert, erntet aber besonders durch die Exklusivdeals auch geballte Kritik. Was dahintersteckt, arbeiten wir im Video oben für euch heraus.