Da soll mal keiner meckern, es gäbe nach Pfingsten nichts zu zocken. Am letzten Mai-Wochenende 2021 sind satte sieben Spiele komplett kostenlos. Einige davon könnt ihr nur übers Wochenende ausprobieren, andere werden dauerhaft verschenkt. Unter anderem der Strategiekracher Company of Heroes 2 samt Standalone-Addon Ardennes Assault!

Epic Games verschenkt außerdem das ansonsten schweineteure Among Us im eigenen Store. Späßle, Among Us kostet auch sonst nur 4 Euro, aber hey: Wer die 4 Euro nicht ehrt, ist den Döner nicht wert. Ob sich die Epic-Version von Among Us lohnt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel:

40 1 Mehr zum Thema Among Us kostenlos bei Epic: Für wen eignet sich das Kult-Phänomen?

Auch Conan Exiles ist übers Wochenende kostenlos spielbar. Die Entwickler läuten damit den Launch des Addon Isle of Siptah ein, auf das es bis zum 7. Juni immerhin einen Rabatt von 10 Prozent gibt. Die Steam-Reviews sind bisher allerdings nur ausgeglichen, also macht euch lieber vorher schlau, ehe ihr die Erweiterung kauft.

Highlight der Woche: CoH 2 wird auf Steam verschenkt

Für wen interessant? Company of Heroes 2 ist eines der besten Strategiespiele im Zweiten Weltkrieg - und das sowohl im Single- wie im Multiplayer. Falls ihr Lust auf eine nervenaufreibende Kampagne habt, bekommt ihr hier eine umfangreiche Story geboten, die für Stunden beschäftigt. Aber auch im Multiplayer wird CoH 2 noch immer rege gespielt, gerade weil es im Genre so einzigartig ist.

Das schnelle Erobern von Kontrollpunkten, der Fokus auf Frontgefechte statt Basenbau - CoH 2 ist auch Jahre nach Release ein echt gutes Paket. Das Addon Ardennes Assault erweitert das Hauptspiel um eine weitere Kampagne in der - und das wird euch jetzt überraschen - Ardennenoffensive.

Wie bekommt ihr es? Klickt einfach auf die Steam-Seite von Company of Heroes 2 und wählt dort »Hinzufügen«. Dann landet das Spiel für alle Zeiten in eurer Steam-Bibliothek und kann den Pile of Shame wärmen.

Genre & Release : Strategiespiel | 25. Juni 2013

: Strategiespiel | 25. Juni 2013 Angebot gilt bis: 31. Mai 2021

Die spannendsten Gratis-Spiele auf Steam & Epic

Am Wochenende sind noch weitere Spiele kostenlos spielbar. Wir sortieren die Kandidaten für euch in Free Weekends und dauerhafte Geschenke.

Steam & Epic: Diese Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Um es hier nochmal separat aufzuführen - das Standalone-Addon zu CoH 2 ist ebenfalls gratis bis zum 31. Mai 2021 und spendiert euch eine zusätzliche Singleplayer-Kampagne.

Among Us: Auf Epic wird Among Us dauerhaft verschenkt. Packt es einfach bis zum 3. Juni in euren Warenkorb und ab geht's.

Steam & Epic: Diese Spiele könnt ihr kostenlos ausprobieren

Bus Simulator 18: Falls ihr mal in die faszinierende Welt der Bussimulatoren abtauchen wollt, könnt ihr das auf Steam bis zum 31. Mai 2021 kostenlos tun.

Due Process: Ein sehr kurioser Mix aus Planung und PvP-Shooter auf Steam. Bis 31. Mai 2021 komplett kostenlos spielbar.

Iron Conflict: Ein Mehrspieler-Strategiespiel, in dem ihr ein gigantisches Arsenal alter wie neuer Kriegsgeräte auf Feinde loslasst. Bis zum 31. Mai auf Steam kostenlos.

Conan Exiles: Bald ist ja Sommer, also Zeit für Lendenschurz. Das Basisspiel Conan Exiles lässt sich bis 3. Juni 2021 kostenlos auf Steam ausprobieren.

Weitere kostenlose Spiele

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt diesen Monat eines der besten Rollenspiele aller Zeiten geschenkt: Star Wars: Knights of the Old Republic. Außerdem gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.