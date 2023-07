Kostenlos bei Steam, Epic und Co.: Diese 7 Spiele gibt's derzeit gratis für euch

Auch an diesem Wochenende ist bei den Gratis-Spielen für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei.

Wolltet ihr schon immer mal ins Gefängnis? Oder im Jahre 1604 als englischer Soldat gegen Geister auf dem amerikanischen Kontinent kämpfen? Vielleicht sogar in einem Labyrinth vor einer blutrünstigen Kreatur fliehen, nur mit einem kleinen Ortungsgerät ausgestattet?

Drei Karrierepfade, die leider auch mit Abi nur schwer zu beschreiten sind. Aber wir helfen euch dabei! Denn dank einiger der aktuellen Gratis-Spiele zum Wochenende könnt ihr all diese Vorhaben in die Tat umsetzen. Wir stellen euch die Spiele vor und natürlich gibt es auch wieder ein Highlight.

Highlight der Woche: Prison Architect

3:37 Prison Architect - Test-Video: Der beste Knast der Welt

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 6. Oktober 2015

6. Oktober 2015 GameStar-Wertung: 87 Punkte

Wer ein schweres Verbrechen begeht, muss ins Gefängnis. Etwa, wenn man noch immer nicht Xenoblade Chronicles 3 gespielt hat, so wie unser Redaktionsleiter Dimi. Oder wegen Steuerhinterziehung, Diebstahl, Einbruch und anderen weniger schweren Kinkerlitzchen. Fakt ist: So ein Knast sollte nicht zu komfortabel sein!

Das seht ihr anders? Prima, schon habt ihr einen guten Grund, Prison Architect zu spielen. Darin seid ihr nämlich für den Bau und Betrieb eures Gefängnisses verantwortlich. Natürlich ist der Alltag als Gefängnis-Manager nicht nur von Bürokratie geprägt. Ihr bekommt auch Story-Missionen präsentiert, die zu erfüllen sind, und sogar Ausbrüche finden statt, die ihr vereiteln müsst.

Viel zu tun also. Damit euch die Zeit hinter schwedischen Gardinen einfach von der Hand geht, bietet Prison Architect zahlreiche Komfortfunktionen wie etwa To-Do-Listen oder einen Planungsmodus, in dem ihr den Ausbau eures Knasts in aller Ruhe … nun ja, planen könnt.

Bis zum 17. Juli könnt ihr Prison Architect kostenlos auf Steam spielen - viel Spaß!

Weitere Gratis-Spiele

Damit ist natürlich noch nicht Schluss. Es gibt noch weitere Spiele, die ihr in den kommenden Tagen kostenlos zocken könnt, manche von ihnen dürft ihr sogar dauerhaft behalten:

Steam

Super Mega Baseball 4: Der aktuellste Teil der EA-Sports-Serie möchte Arcade-Gameplay mit realen Baseball-Legenden kombinieren und vor allem bei der Inszenierung punkten. ( Kostenlos spielbar bis: 17. Juli)

17. Juli) Relic Hunters Legend (Closed Beta): Ein Online-Loot-Shooter mit Fokus auf flottes Gameplay. Ihr schlüpft in die Haut eines Charakters mit individuellen Talenten und begebt euch auf fremden Planeten auf die Suche nach den namensgebenden Relikten. (Keys sind begrenzt, schnell sein lohnt sich)

Epic Store

Train Valley 2: Als Eisenbahn-Manager seid ihr für den Ausbau und die Pflege eines Schienennetzes verantwortlich. Dank Map-Editor ist für Nachschub gesorgt! (Kostenlos sichern bis: 20. Juli)

Mehr zum Spiel Gerade gibt es ein Strategiespiel mit 91 Prozent positiven Steam-Reviews geschenkt von Tillmann Bier

GOG

Betrayer: Im Jahre 1604 besucht ihr Amerika, um eine Kolonie nahe Virginia zu besuchen. Stattdessen findet ihr euch im Kampf gegen übernatürliche Mächte wieder. (Dauerhaft kostenlos)

Itch.io

Miasma: Ein Psycho-Horror-Spiel, in dem ihr durch ein stockfinsteres Labyrinth huscht und nach einem Ausgang sucht. Blöd nur, dass eine finstere Kreatur auf euch Jagd macht. ( Kostenlos sichern bis: 15. Juli)

15. Juli) Co Operation: MultiTurn: Stellt euch Overcooked vor, aber weniger hektisch und in einem Krankenhaus stattfindend. Das Geschehen läuft hier rundenbasiert ab! (Demo-Zugang, jeden Mittwoch werden neue Einladungen verschickt)

Amazon Prime

Bei Amazon Prime benötigt ihr zwar ein Abo, von einem Spielegeschenk für alle kann man hier also nicht sprechen, dafür erwarten euch mit dem SciFi-Hit Prey und einem gut gealterten Star-Wars-Actionspektakel gleich zwei spannende Spiele:

Ist für euch diese Woche etwas dabei? Wenn ja, welche Spiele genau und warum? Oder müsst ihr diesmal passen, weil einfach nichts so wirklich euren Geschmack trifft? Konntet ihr euch wenigstens über die Prime-Geschenke wie The Force Unleashed und Prey freuen? Wir hoffen es für euch, denn niemand sollte leer ausgehen! Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!