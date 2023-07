Nicht vergessen: Bei Prime könnt ihr euch gerade gratis ein cooles Star-Wars-Spiel sichern

Schaut nicht nur böse, teilt auch böse aus: Galen Marek ist ein interessanter Star-Wars-Charakter.

Star Wars: The Force Unleashed mag zwar nicht mehr dem offiziellen Kanon der Sternensaga angehören. Ein gutes Spiel bleibt der Titel aus dem Jahr 2008 (Xbox 360/PlayStation 3) respektive 2009 (PC-Version) aber dennoch. Würden wir etwas anderes behaupten, täte uns Galen Marek wahrscheinlich erst per Machtschub ab die Wand klatschen und dann mit seinem Lichtschwert zweiteilen.

Galen wer? Wenn ihr euch das fragt, seid ihr in diesem Artikel genau richtig. Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, gibt's The Force Unleashed derzeit gratis - und wir erklären euch jetzt, worum es in dem Spiel geht.

Zum Einstieg gibt es jetzt erst einmal unser Test-Video von damals:

7:12 Star Wars: The Force Unleashed - Test-Video zur PC-Version

Darum geht es in The Force Unleashed

Wusstet ihr, dass Darth Vader zwischen Episode 3 und 4 einen Schüler hatte? Und dass dieser Lehrling auf den Namen Galen Marek hörte und unfassbar mächtig war? Lore-Kenner wissen spätestens jetzt: Die Ereignisse von The Force Unleashed sind inzwischen als eine Art Fan-Fiction anzusehen.

In der Haut von Galen begebt ihr euch zunächst im Auftrag vom alten Röchelkopf auf düstere Missionen, um die letzten verbleibenden Jedi aufzuspüren und zu eliminieren. Plötzlich geraten jedoch Dinge ins Rollen, die Galen in einen moralischen Konflikt werfen und zum Umdenken bewegen. Was dann passiert, lassen wir aus Spannungsgründen an dieser Stelle natürlich offen.

Das Gameplay bockt tierisch: The Force Unleashed pfeift auf Star-Wars-Logik. Galen holt ganze Sternenzerstörer per Machteinsatz vom Himmel und säbelt sich mit seinem Lichtschwert durch ganze Horden von Gegnern, inklusive AT-STs und anderer mechanischer Widersacher. Das sieht nicht nur spektakulär aus, sondern spielt sich auch heute noch dank der eingängigen Steuerung prima.

Das Leveldesign der verschiedenen Planeten ist abwechslungsreich und bietet eine Überraschungen. Ab und zu gibt's sogar einigermaßen herausfordernde Bosskämpfe. Und die Handlung gewinnt zwar keine Originalitätspreise, hat sich aber doch überraschend gut in den damaligen Kanon eingefügt. Wenn ihr mehr erfahren wollt, lest einfach unseren damaligen Testartikel:

So sichert ihr euch das Spiel gratis

Wenn ihr beim Lesen dieser kurzen Spielbeschreibung jetzt richtig Bock auf The Force Unleashed bekommen habt, müsst ihr gar nicht mehr viel tun. Einzig den nun folgenden Link anklicken und auf der Aktionsseite von Amazon Prime auf Spiel holen klicken, fertig!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen! Und wenn ihr noch mehr Geschichten aus der weit, weit entfernten Galaxis sucht, lassen wir euch ebenfalls nicht im Stich:

Habt ihr The Force Unleashed damals gespielt oder es bereits dank Amazon Prime nachgeholt? Wenn ja, wie hat euch das Spiel gefallen? Was waren eure Höhepunkte, welche Abschnitte haben euch hingegen enttäuscht oder gar frustriert? Oder habt ihr bislang noch gar nichts von dem Spiel gehört und stürzt euch nun zum ersten Mal mit Galen Marek ins Abenteuer? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!