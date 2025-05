Kreaturensammler Sale: Auf Steam gibt's massive Rabatte auf alles, wo ihr Monster zähmt und züchtet

0:46 Schnapp sie dir alle - Im kommenden Steam Sale dreht sich alles ums Monstersammeln

Autoplay

Sammeln macht Spaß. Ob Briefmarken, Warhammer-Figuren oder Waffen in Rollenspielen, die man eh nie benutzt: je mehr, desto besser, oder? Leider kann so ein Hobby mit der Zeit ganz schön ins Geld gehen. Zum Glück gibt es zumindest was den Kauf von Videospielen angeht, ein Gegenmittel.

Steam veranstaltet regelmäßig Sales, gerne auch mit bestimmten Themen. Aktuell findet dort das Festival der Kreaturensammler statt. Falls ihr also einen Hang zum Horten habt, könnt ihr eurer Leidenschaft aktuell günstig in einer Reihe von Spielen nachgehen. Hier geht's ums Fangen, Züchten und Ausbeu- äh Zusammenarbeiten mit Monstern und anderen Viechern.