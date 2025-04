Kreuzer, Krone + Kabale: Deutsche Mittelalter-Hoffnung taucht plötzlich ohne Free2Play-Modell wieder auf

Schon der Anblick der idyllischen Artworks weckt bei uns das Aufbaufieber.

Deutsches Aufbauspiel - na, wer hat jetzt an Anno gedacht? Oh, Moment, die zwei Jungs da hinten sagen Die Siedler, okay. Nun, noch jemand? Ah, da hinten. Wer bist du, wie ist dein Name? Sören? Und an welches Spiel hast du gedacht? Kreuzer, Krone & Kabale - hö?

Sind wir mal ehrlich: Wirklich bekannt dürfte Kreuzer, Krone & Kabale vielen von euch noch nicht sein. Wir möchten das ändern! Und passenderweise gibt es eine Neuigkeit zu vermelden, die große Auswirkungen auf das Spiel hat.

Neuer Publisher …

Wie Gameswirtschaft berichtet, hat das kleine Indie-Entwicklerteam Magni Games einen Publisher für ihr Mittelalter-MMO gefunden: Daedalic Entertainment.

Die Ankunft im Hafen eines erfahrenen Publishers wie Daedalic dürfte dem Projekt eine Menge Auftrieb geben. Zuvor wurde Kreuzer, Krone & Kabale vor allem durch Fördergelder vorangetrieben. Die frohe Botschaft hat das kleine Team in einem neuen Video verkündet, das auch frische Spielszenen zeigt:

2:36 Kreuzer, Krone & Kabale - Das deutsche Mittelalter-Aufbauspiel hat gute Nachrichten zu vermelden

… und neues Geschäftsmodell

Das Andocken bei Daedalic hat auch eine große Auswirkung auf das Vertriebsmodell: Kreuzer, Krone & Kabale wird kein Free2Play-Spiel mehr, sondern als klassischer Buy2Play-Titel vertrieben.

Magni Games sagt hierzu in einer Stellungnahme:

Uns ist bewusst, dass einige von euch Kreuzer, Krone & Kabale genau deshalb im Auge hatten, weil es ursprünglich als Free-to-Play-Titel geplant war. Nach reiflicher Überlegung sind wir jedoch überzeugt, dass die Mehrheit der Community – ebenso wie das Spiel selbst und seine Weiterentwicklung – deutlich stärker von dieser Entscheidung profitiert.

Worum geht's in dem Spiel eigentlich?

In Kreuzer, Krone & Kabale errichtet ihr eure mittelalterliche Handelsstadt, sorgt für einen optimalen Fluss eurer Waren, betreibt Diplomatie und vieles mehr. Wenn das für euch spannend klingt, könnt ihr euch schon das Spiel bereits auf Steam auf die Wunschliste packen.

In unserer Preview erfahrt ihr zudem noch viele weitere Gameplay-Infos zum kommenden deutschen Aufbauspiel:

Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest. Offenbar sind aber noch für das Jahr 2025 Tests geplant, zu denen ihr euch auch anmelden werdet können. Wer auf die finale Version wartet, muss sich wohl noch bis 2026 gedulden.

Wie ist euer erster Eindruck von Kreuer, Krone & Kabale? Habt ihr neben euren Annos, Siedlern und Patriziern noch Platz für ein weiteres Aufbauspiel mit deutschem Charme?