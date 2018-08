Nvidia und Kryptowährungen - Niedrige Umsätze, keine Zukunft im Geschäft

Der Kryptowährungs-Boom hat merklich abgenommen - und das bekommen auch GPU-Hersteller wie Nvidia zu spüren. Denn laut einem Bericht von BTC-Echo plant Nvidia den Rückzug aus dem Mining-Geschäft. Der Grund dafür sind anscheinend die enttäuschenden Umsätze mit GPUs im Umfeld des Krypto-Minings im vergangenen Quartal.

Aus dem aktuellen Finanzbericht von Nvidia geht hervor, dass der Umsatz mit Mining-Grafikkarten im Vergleich zum vorigen Quartal um 93 Prozent sank (via PCWelt). Für Nvidia, die zuvor rund zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes mit dem Mining-Segment gemacht hatten, war das ein harter Schlag - statt der tatsächlich erreichten 18 Million US-Dollar war man von 100 Millionen US-Dollar Umsatz durch Mining-Verkäufen ausgegangen.

Dementsprechend unzufrieden reagierten auch Nvidias Investoren, weshalb die Aktie des Konzerns nach der Verkündung der Quartalszahlen rund fünf Prozentpunkte einbüßte. Nividia selbst hatte offenbar die Nachfrage nach Mining-GPUs deutlich überschätzt und zu große Mengen an passender Hardware vorproduziert.

Dementsprechend wendet sich der Konzern jetzt offenbar vom Mining-Geschäft ab. Da die Entwicklung des Krypto-Marktes nicht den Erwartungen entsprochen habe, wolle man keine Prognosen für das kommende Quartal abgeben, erklärte Nvidias Chief Financial Officer Colette Kress.

Ein heißes (Umsatz-)Eisen hat Nvidia aber immer noch im Feuer: Genauer gesagt die neuen RTX-GPUs, die am 20 September zu recht hohen Preisen in den Handel gelangen sollen.

