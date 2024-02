»Überglücklich« - Kult-Schauspieler Kurt Russell blickt nach 31 Jahren auf einen der besten Western aller Zeiten zurück

Ein 1993 noch recht junger Kurt Russel spielte Wyatt Earp in Tombstone. 31 Jahre später verbindet der Schauspieler viel Positives mit dem Western. Bildquelle: Hollywood Pictures

1993 erschienen, weist der Western Tombstone bis heute für Kurt Russel einen besonderen Stellenwert auf. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal GQ plaudert der Schauspieler unter anderem darüber, wie überglücklich er sei, dass der Film inzwischen von vielen als einer der besten Western aller Zeiten angesehen werde.

Der Part zu Tombstone beginnt in dem längeren Interview bei etwa 9:30.

Die namensgebende Stadt Tombstone ist Dreh- und Angelpunkt der gesamten Handlung, in der der einstige Ordnungshüter Wyatt Earp seinen Ruhestand genießen möchte, doch es kommt anders. Eine Verbrecherbande bedroht die Stadt und die bunte Mischung an Charakteren wird in einen Strudel aus Drama und Gewalt gezogen.

Dialoge bis heute in Erinnerung

Laut Kurt Russel seien es vor allem die Dialoge, die den Westernstreifen bis heute auszeichnen:

Nennen Sie mir einen anderen Western, bei dem Sie sich an so viele Dialoge erinnern können, wie sich an die Gespräche der Leute aus Tombstone erinnern können. Es ist nicht einmal annähernd so. Viel mehr als jeder andere Western.

Tombstone, direkt anders

In dem Interview geht Kurt Russel auch darauf ein, als wie anders und neu er Tombstone empfunden hat. Geschrieben von Steven Jarre sorgte bereits das Aufblättern der ersten Skriptseite für Klarheit:

Vergiss alles, was du bisher gelesen oder gesehen hast an Western, es ist falsch.

Jarre habe es laut Russel exzellent verstanden, die historisch korrekte Weise, wie diese Leute gesprochen und gelebt haben, in den Film zu bringen.

Das hatte man so zuvor noch nie ein einem Western gesehen.

Habt ihr Wyatt Earps Abenteuer damals im Kino gesehen oder inzwischen auf anderem Wege nachgeholt? Mögt ihr überhaupt Western oder schafft es dieses spezielle Filmgenre nicht, euch zu vor den Schirm zu locken? Und wenn doch: Was ist euer Lieblingswestern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!