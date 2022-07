Landwirtschafts-Simulator mit Kampfroboter: Bounty Star mixt einen spannenden Cocktail

Ihr baut (virtuell, versteht sich) gerne Obst und Gemüse an, wollt aber ab und an Abwechslung, am besten in der Form von brachialen Kämpfen? Dann könnte das neuangekündigte Bounty Star genau das Spiel sein, das euch gefällt.

Zum ersten Mal gezeigt wurde der ungewöhnliche Genre-Mix aus Farming, Basenbau und Mech-Kämpfen beim Showcase des Publishers Annapurna. Den kennt ihr vielleicht von Spielen wie What Remains of Edith Finch oder dem Steam-Hit Stray. Was euch dagegen in der postapokalyptischen Welt von Bounty Star erwartet, stellen wir euch hier vor.

Ab in den Ruhestand

Ihr spielt die ehemalige Soldatin Clementine McKinney, die sich nach Jahren des Kämpfens gerne niederlassen und ihre Vergangenheit vergessen würde. Eine abgelegene Farm und die Gelegenheit, sich für das Gute einzusetzen indem man Menschen mit Nahrung versorgt, scheint genau das richtige zu sein. Ganz so ruhig scheint es im Ödland dann aber nicht zu bleiben, wie auch schon der erste Trailer zeigt:

Zum Glück habt ihr noch euren treuen Kampfroboter, den Desert Raptor MKII zur Verfügung. Der lässt sich mit den verschiedensten Ausrüstungsteilen, Waffen, Schilden und Antrieben modifizieren. So bleibt ihr auch nicht nur Farmerin, sondern jagt auch im Auftrag der Regierung Kopfgeldziele in der Wüste.

Eine anfangs heruntergekommene Werkstatt dient euch als Operationsbasis und Heimat, die ihr nach und nach ausbaut. Hier legt ihr Felder an, züchtet Tiere und bereitet euch auf den nächsten Kampf vor, indem ihr Munition und Treibstoff craftet.

Bounty Star soll 2023 für den PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, und PS5 erscheinen, ein genauerer Releasezeitraum ist allerdings noch nicht bekannt. Auf Steam könnt ihr den Titel aber bereits eurer Wunschliste hinzufügen.

Falls ihr aber lieber das Bauernleben ohne viel Action genießen wollt, schaut euch doch alle Infos zum kommenden DLC des Landwirtschafts-Simulator 22 an.

Was haltet ihr von Bounty Star? Gefällt euch die Aussicht auf eine staubige Postapokalypse, friedliches Farming und spannende Mech-Kämpfe? Oder kann euch das Spiel so gar nicht locken? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!