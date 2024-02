Last Day of June gratis bei GameStar Plus – könnt ihr die Katastrophe abwenden?

Und dabei hat alles so schön angefangen: Ihr schlüpft in die Rolle von Carl, dessen Partnerin June ihn an den gemeinsamen Lieblingsplatz am nahe gelegenen See entführt. Eigentlich wollten sie nur einen herrlichen Sommertag miteinander verbringen, doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Wir sehen Carl einige Zeit später alleine neben dem leeren Sessel sitzend, in dem sonst June immer saß und beobachten, wie er sich mühsam in einen Rollstuhl hievt. Sichtlich niedergeschlagen rollt Carl durch das nun leere, kalte Haus und hält vor einem Porträt von June an. Wehmütig streckt er seine Hand aus, um ihr Gesicht zu berühren, als er sich plötzlich in der Vergangenheit und in der Rolle eines anderen Dorfbewohners wiederfindet.

2:09 Last Day of June - Gameplay-Trailer

Ist es möglich, die Vergangenheit zu ändern? Ereignisse ungeschehen zu machen und das Schicksal von Carl und June neu zu formen? Nach und nach deckt ihr in Adventure-Manier auf, welche Ereignisse zu dem katastrophalen Ausgang von Carls und Junes Ausflug geführt haben und müsst versuchen dies zu verhindern. Dabei deckt ihr mit laufendem Spielfortschritt immer mehr Porträts auf, die euch in weitere Personen und Situationen transportieren, die in Zusammenhang mit Junes Schicksal stehen.

Die Handlungen und Puzzles der verschiedenen Dorfbewohner sind dabei miteinander verstrickt und verzahnt. Braucht ihr einen bestimmten Gegenstand für das Puzzle vor euch, müsst ihr ihn vielleicht erstmal mit einem anderen Bewohner finden. Dazu könnt ihr immer wieder in der Zeit zurückreisen, um andere Entscheidungen zu treffen und den Lauf der Geschichte entsprechend zu ändern. Vielleicht schafft ihr es so sogar, das ersehnte Happy End für Carl und June zu bekommen.

