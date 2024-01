Last Epoch: Die neue Klasse Hexenmeister lässt den Totenbeschwörer aus Diablo 4 ganz schön alt aussehen

Die letzte Klasse in Last Epoch wurde kurz vor dem Release von Version 1.0 enthüllt.

Nachdem der Start der dritten Saison von Diablo 4 viele Fans enttäuscht hatte, hat der schon im Early Access gefeierte Action-RPG-Geheimtipp Last Epoch nun die perfekte Gelegenheit, seinen bevorstehenden 1.0-Start auf Steam in Position zu bringen.

Und dazu hat das Action-Rollenspiel von Entwickler Eleventh Hour jetzt seine letzte Meisterklasse, den Warlock (deutsch: Hexenmeister), vorgestellt – ein gefundenes Fressen für alle Fans von Nekromanten und Totenbeschwörern.

Das kann der furchterregende Warlock in Last Epoch

Das Klassensystem in Last Epoch funktioniert ein wenig wie in Path of Exile, dem anderen großen Diablo-Konkurrenten auf Steam. Es besteht aus fünf Basisklassen, die sich jeweils in drei Meisterklassen aufteilen. Mit dem Warlock wurde nun die letzte dieser Klassen vollständig auf der Webseite Icy Veins enthüllt.

Bei diesem Hexenmeister dreht sich alles um den Einsatz von fünf verschiedenen Flüchen:

Anguish (Qual) : Dieser Fluch, der 10 Sekunden anhält, reduziert den über die Zeit zugefügten Schaden der Gegner und fügt allen davon betroffenen Feinden nekrotischen Schaden zu, sobald ein Gegner getötet wird. Der Fluch stapelt sich nicht.

: Dieser Fluch, der 10 Sekunden anhält, reduziert den über die Zeit zugefügten Schaden der Gegner und fügt allen davon betroffenen Feinden nekrotischen Schaden zu, sobald ein Gegner getötet wird. Der Fluch stapelt sich nicht. Penance (Buße) : Ein 15 Sekunden anhaltender Fluch, der bewirkt, dass betroffene Ziele 20 Schadenspunkte durch Feuerzauber erleiden, wenn sie euch oder eure Diener angreifen. Auch dieser Fluch stapelt sich nicht.

: Ein 15 Sekunden anhaltender Fluch, der bewirkt, dass betroffene Ziele 20 Schadenspunkte durch Feuerzauber erleiden, wenn sie euch oder eure Diener angreifen. Auch dieser Fluch stapelt sich nicht. Decrepify (Schwächung) : Dieser Fluch fügt über 10 Sekunden 200 physischen Schaden zu, wobei der zusätzliche Schaden mit 100 Prozent Effektivität pro Sekunde angewendet wird. Basierend auf der fehlenden Gesundheit des Zaubernden erleidet das Ziel mehr Schaden über Zeit.

: Dieser Fluch fügt über 10 Sekunden 200 physischen Schaden zu, wobei der zusätzliche Schaden mit 100 Prozent Effektivität pro Sekunde angewendet wird. Basierend auf der fehlenden Gesundheit des Zaubernden erleidet das Ziel mehr Schaden über Zeit. Acid Skin (Säurehaut) : Ein Fluch, der über fünf Sekunden 80 Giftschaden zufügt, wobei zusätzlicher Schaden mit 80 Prozent Effektivität pro Sekunde zugefügt wird, und der die Chance, kritisch getroffen zu werden, um 20 Prozent erhöht.

: Ein Fluch, der über fünf Sekunden 80 Giftschaden zufügt, wobei zusätzlicher Schaden mit 80 Prozent Effektivität pro Sekunde zugefügt wird, und der die Chance, kritisch getroffen zu werden, um 20 Prozent erhöht. Torment (Folter): Dieser Fluch fügt über 3 Sekunden 120 nekrotischen Schaden zu, wobei der zusätzliche Schaden mit 200 Prozent Effektivität pro Sekunde wirkt und die Bewegung um 12 Prozent reduziert wird.

Diese Flüche kann der Warlock nicht nur mit den Fertigkeiten seiner Grundklasse, etwa durch das Beschwören von Skeletten und Golems, auf seine Feinde übertragen, sondern auch mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten.

Die wichtigsten Skills und Flüche des Warlocks in Last Epoch.

Dazu gehören unter anderem:

Chaos Bolts , eine Salve aus Feuer- und nekrotischem Schaden.

, eine Salve aus Feuer- und nekrotischem Schaden. Soul Feast , das Energie aus nahen Feinden saugt, um die eigene Überlebensfähigkeit zu steigern.

, das Energie aus nahen Feinden saugt, um die eigene Überlebensfähigkeit zu steigern. Profane Veil , ein Schutzzauber, der euch in Nebel verwandelt und nahezu unverwundbar macht (vergleichbar mit dem Blood Mist des Necromancers in Diablo 4).

, ein Schutzzauber, der euch in Nebel verwandelt und nahezu unverwundbar macht (vergleichbar mit dem Blood Mist des Necromancers in Diablo 4). Chthonic Fissure, eine Erdspalte, aus der Geister strömen, die nahe Feinde angreifen.

eine Erdspalte, aus der Geister strömen, die nahe Feinde angreifen. Ghostflame, eine Art Flammenwerfer, der nekrotischen und Feuerschaden verursacht.

Last Epoch startet am Mittwoch, dem 21. Februar, in der Version 1.0 und verspricht nach seinem erfolgreichen Early Access, mehr als nur eine willkommene Ergänzung zu Diablo 4 und Path of Exile zu werden. Pünktlich zum Release werden wir die finale Release-Version ebenfalls mit einem ausführlichen Test für euch unter die Lupe nehmen.