Luxus-Designer Louis Vuitton macht Skins für League of Legends

League of Legends macht jetzt Fashion. Riot Games kündigte an, zukünftig mit dem französischen Luxus-Modelabel Louis Vuitton zu kollaborieren. Für die kommende LoL-Weltmeisterschaft, die am 2. Oktober 2019 in Berlin starten und am 10. November in Paris enden wird, designen die Franzosen einen Trophäenkoffer für den WM-Pokal.

Der Koffer soll laut Riot »den klassischen Louis-Vuitton-Stil mit modernen High-Tech-Elementen aus dem League of Legends-Universum verbinden«. Dies wird allerdings nicht der erste Trophäenkoffer sein, den das Modehaus designt: Schon für andere Sportveranstaltungen, unter anderem die Fußballweltmeisterschaft und die French Open, designte Louis Vuitton die Tragemöglichkeiten der Pokale.

Louis-Vuitton-Skins im Spiel

Doch die Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf besagten Koffer - auch ingame wird man in Zukunft auf Entwürfe des Luxus-Labels treffen. Nicolas Ghesquière, der künstlerische Direktor der Damenkollektion von Louis Vuitton, wird zusammen mit Riot Games zusammen an Champions-Skins und einer Kapsel-Kollektion arbeiten - weitere, bisher unangekündigte Inhalte sollen folgen.

Wie genau der Trophäenkoffer und die Skins aussehen werden ist bislang noch nicht bekannt. Laut Naz Aletaha, der Chefin für E-Sport-Partnerschaften bei Riot Games, sollen aber im Laufe der LoL-Weltmeisterschaft genauere Informationen bekanntgegeben werden.

Dies ist nicht die erste branchenübergreifende Kollaboration zwischen Mode und Gaming. Unter Anderem modelte Final Fantasy 13-Heldin Lightning bereits für Louis Vuitton und vor kurzem gab Adidas die Zusammenarbeit mit Streamer Ninja bekannt.

Tencent: Die geheime Supermacht hinter League of Legends