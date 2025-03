Größer als der Star Wars Todesstern: Das neue Lego-Schiff bricht Rekorde, aber nur wenige wollen es kaufen

0:52 Der Dampfhammer: Lego hat mit dem River Steamboat ein neues Riesen-Set raus, das es in sich hat

Das bislang größte Lego Ideas Set wurde enthüllt und es ist eine Wucht: 4.090 Steine, 40 Zentimeter hoch, 69 Zentimeter lang und das alles zum Preis von rund 330 Euro.

Das sind die Eckdaten von Lego 21356 River Steamboat, der Release ist für den 10. April 2025 geplant. Zwar gibt es noch einige Baukästen, die deutlich mehr Teile besitzen (die zwei größten haben 10.001 beziehungsweise 11.695 Steine).

Aber der Flussraddampfer im Louisiana-Stil muss sich nicht verstecken, hat das Schiff doch beispielsweise 74 Teile mehr als der eindrucksvolle Lego 75159 Death Star, also der Star Wars Todesstern des Spielzeugherstellers.

Bilder und Fan-Reaktionen zu Lego 21356 River Steamboat

Das als Ausstellungsstück und »Guck mal, wie schön!«-Modell gedachte Ideas-Set stammt ursprünglich von einem Fan. Privatperson Aaron Hal hat auf der Lego Ideas Plattform über 10.000 Stimmen von Unterstützern gesammelt. Daraufhin hat der Lego-Konzern das Konzept mit einigen Anpassungen als kommerzielles Set umgesetzt - in enger Zusammenarbeit mit dem Erfinder.

Das in Deutschland als Flussraddampfer bezeichnete Set mit der Herstellernummer 21356 verfügt unter anderem ein modelliertes Innenleben mit drei abnehmbaren Etagen plus Kapitänskajüte. Auch das Rad am Heck bewegt sich.

Da ist der Flussraddampfer von Lego in all seiner Pracht. Mit 69 Zentimetern Länge ist es das längste Lego-Schiff im Minifiguren-Maßstab, wird aber von der Lego-Titanic (135 Zentimeter) nochmal deutlich überboten.

Die Innenausstattung umfasst Restaurant, Musikbühne, ein Museum mit Dampfmaschinen-Mechanik sowie Küche, Schlafraum und Badezimmer. Minifiguren sind nicht im Lieferumfang enthalten, obwohl der gewählte Maßstab für die Lego-Figuren angemessen ist. Ihr könnt Besatzung und Gäste also selbst einfügen.

Auch beeindruckend: Bluebrixx macht jetzt Command & Conquer

Damit ihr euch ein genaues Bild der Umsetzung machen könnt, haben wir Fotos aller Details in der Galerie für euch zusammengefasst:

Das Lego Ideas Set 21356 River Steamboat hat einige schicke Einzelheiten zu bieten.

Bei Lego-Fans kommt das Steamboat überwiegend gut an, besonders Optik und Details finden viele Bewunderer. Auf der Fanseite Brickset.com spricht ein Kommentator etwa von »einem Schiff, auf das wir alle gewartet haben!« Und eine andere Person schreibt: »Das ist ein fantastisches Set.«

Allerdings gibt's auch Kritik, vor allem für den Einsatz von Stickern. »Zu diesem Preis sollte es keine Aufkleber haben«, schreibt jemand. »Es ist nicht einmal ein lizenziertes Modell, also funktioniert diese Ausrede nicht.« Andere User bemängeln den Preis und die übertriebene Größe.

In einer nicht repräsentativen Umfrage unter rund 2.000 Usern sprechen sich bislang 64 Prozent gegen einen Kauf aus. Und wie sieht's bei euch aus?