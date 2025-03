C&C erlebt plötzlich ein inoffizielles Comeback bei einem der größten Lego-Rivalen

Wer RTS und Klemmbausteine liebt, wird bei der neuen Kristall-Konflikt-Serie vor Freude jubeln.

Der Deutsche Lego-Konkurrent BlueBrixx hat eine neue Produktserie der Tochtermarke Modbrix angekündigt und erinnert damit an die goldene Zeit der Echtzeitstrategie. Sie trägt den Namen Kristall-Konflikt und könnte direkt der Bruderschaft von Nod aus dem RTS-Klassiker Command & Conquer entnommen sein.

Wenn EA es nicht macht, müssen halt andere ran

Seit vielen Jahren warten wir auf ein neues Command & Conquer, doch bisher blieben unsere Rufe bei EA ungehört. Das dachten sich wohl auch die Designerinnen und Designer bei BlueBrixx und machten schwuppdiwupp einfach ihr eigenes C&C - ohne EA, dafür mit eigener Lizenz.

Die Serie trägt den Namen Kristall-Konflikt und setzt auf modulare Gebäude und lose Fahrzeuge. So könnt ihr euer Schlachtfeld selbst gestalten und an die Kriegsbedingungen in eurem Regal anpassen - Echtzeitstrategie zum Anfassen!

Die Eckdaten im Überblick:

Kristall-Konflikt: Bauhof + Kaserne Steinanzahl : 788 Teile Nummer : 108830

Kristall-Konflikt: Kraftwerk + Flughafen + Obelisk Steinanzahl : 778 Teile Nummer : 108829

Kristall-Konflikt: Raffinerie + Silo Steinanzahl : 786 Teile Nummer : 108831



Wann erscheinen die Sets? Wann die Kristall-Konflikt-Serie erscheint, ist bisher nicht bekannt. Auf der Produktseite von BlueBrixx steht lediglich Ankündigung . Es ist daher davon auszugehen, dass ihr euch noch einige Monate gedulden müsst.

Was sagt der Geldbeutel? Wie viel die Sets kosten sollen, ist ebenfalls ein Geheimnis. Mit Blick auf andere Modbrix-Sets mit ähnlich vielen Teilen ist jedoch von einem Preis zwischen 30 und 45 Euro pro Bausatz auszugehen. Das entspräche einem Teilepreis zwischen 3,8 und 5,7 Cent pro Stein. Da die Sets überwiegend aus kleineren Steinen bestehen, dürfte der Preis eher am unteren Ende dieser Spanne liegen.

2020 ging Modbrix mit einem eigenen Online-Shop in die Marktoffensive. Nachdem die Marke 2022 als Teil der Brigamo GmbH vom BlueBrixx aufgekauft wurde, schloss das Online-Geschäft im Juni 2024 und wurde vollständig in den hauseigenen Shop integriert. Letztes Jahr wurde BlueBrixx zum beliebtesten Klemmbausteinhersteller der GameStar-Community gewählt. Das vollständige Ranking findet ihr in der Box oben.