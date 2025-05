Lego bringt offizielles Set zu Die Simspons: Krusty Burger hat 1.635 Steine und ein saftiges Preisschild

Wer weiß, aus welcher der 789 Episoden dieses Bild stammt, erhält ein Fleißsternchen. Bilderquellen: FOX (links); LEGO (rechts).

Der dänische Spielzeughersteller Lego hat mit The Simpsons: Krusty Burger das inzwischen dritte Set der lizenzierten Simpsons-Reihe vorgestellt. Das Modell zeigt das Fast-Food-Restaurant des mürrischen Clowns Krusty, ein pinkfarbenes Krusty-Mobil, ein großes Werbeschild sowie sieben Minifiguren.

Außerdem ist nun auch die Gratisbeigabe bekannt, die ihr erhaltet, wenn ihr das Modell direkt im offiziellen Lego Store bestellt. Wir verraten euch alles, was ihr vor dem Kauf wissen müsst.

Fast Food und Aufkleber

Die Eckdaten im Überblick:

Name : 10352 The Simpsons: Krusty Burger

: 10352 The Simpsons: Krusty Burger Teileanzahl : 1.635 Steine

: 1.635 Steine Preis : 200 Euro

: 200 Euro Preis pro Teil : 12,2 Cent

: 12,2 Cent Veröffentlichung: Ab 4. Juni exklusiv im Lego Online-Shop sowie offiziellen Lego Stores

Ab 4. Juni exklusiv im Lego Online-Shop sowie offiziellen Lego Stores Veröffentlichung für Lego Insiders Mitglieder : 1. Juni 2025

: 1. Juni 2025 Breite : 24 Zentimeter

: 24 Zentimeter Tiefe : 20 Zentimeter

: 20 Zentimeter Höhe: 23 Zentimeter

Die originale Optik von Krusty Burgers wurde gut getroffen und sollte Simpsons-Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Innere des Fast-Food-Restaurants bietet viele verschiedene und detailreiche Elemente, wirkt aufgrund der geringen Ausmaße des Modells jedoch etwas gestaucht.

Saftiger Preis, wenig Hoffnung auf Senkung: Mit einem Teilepreis von 12,2 Cent pro Stein lässt sich Lego das Modell gut bezahlen, selbst für ein Lizenz-Set. Im Vergleich zum lizenzierten Mario-Kart-Modell, über das wir vor einigen Wochen berichteten, ist der Preis pro Teil fast 50 Prozent höher.

Da das Set exklusiv über Lego vertrieben wird und nicht im freien Einzelhandel landet, können nicht die üblichen Rabatte erwartet werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Vertrieb in einigen Monaten auf einige Handelspartner ausgeweitet wird.

Viele Aufkleber: Bereits auf den Vorschaubildern sind einige große Aufkleber zu sehen. Eigentlich bei fast allem, was über das einfarbige Design einzelner Steine hinausgeht.

Die Gratisbeigabe im Überblick

Die legendäre Couch, auf der in jedem Folgen-Intro eine neue Überraschung auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wartet. Bildquelle: LEGO.

Die Gratisbeigabe beinhaltet die Couch sowie den lila Fernseher, die Fans der Serie aus dem gefeierten Serien-Intro (und auch dem Rest der Show) kennen. Sie besteht aus 123 Steinen.

So erhaltet ihr sie: Wer Mitglied des Lego Insiders Programms ist und The Simpsons: Krusty Burger ab dem 1. Juni 2025 im offiziellen Lego Onlineshop bestellt, bekommt die Beigabe kostenlos dazu. Das Extra ist allerdings limitiert. Wer wartet, geht möglicherweise also leer aus.

Hinweis für Interessierte: Lego versucht mit der limitierten Beigabe, Handlungsdruck auszuüben. Das ist nicht ungewöhnlich in der Industrie und kann bei zahlreichen Service-Games und anderen Klemmbausteinherstellern wie BlueBrixx beobachtet werden. Wir möchten nur darauf hinweisen, damit ihr euch dessen bewusst seid und darüber nachdenkt, ob ihr die Gratisbeigabe wirklich braucht oder lieber wartet, bis The Simpsons: Krusty Burger reduziert angeboten wird.

Wusstet ihr, dass es eine neue KI gibt, mit der ihr in einem begrenzten Rahmen theoretisch für alles Anleitungen generieren könnt? Wir haben sie für euch angeschaut und waren bisher ganz und gar nicht überzeugt. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben. Außerdem findet ihr dort alles Wichtige zu einem kommenden unlizenzierten Futurama-Modell von BlueBrixx.