Kein Scherz: Snoop Dogg erhält eine eigene Klemmbaustein-Reihe bei einem der größten Lego-Konkurrenten

Mit Snoop Dogg bekommt die Bezeichnung Klemmbaustein-Highlight eine völlig neue Bedeutung. Bildquellen: BlueBrixx (links); CBS Television Studios (rechts).

Dieses Crossover hätte wohl niemand erwartet. Der Klemmbausteinhersteller und -händler BlueBrixx hat für den deutschen Markt eine kuriose, neue Produktreihe des chinesischen Klemmbausteinherstellers Xingbao angekündigt - zum US-Rapper Snoop Dogg. Ja, wirklich!

Snoop Dogg kann durchaus als kulturelles Phänomen bezeichnet werden und ist bereits in vielen Medien-Formaten aufgetaucht. Neben seiner Musik betätigte er sich bereits mehrfach als Schauspieler, Sportmoderator und Streamer. 2013 erschien außerdem die Xbox-360-Gurke Way of the Dogg. Jetzt schafft es der Rapper auch ins Klemmbaustein-Format.

Snoop D. O. Double G. on tha counter

Insgesamt erscheinen elf Modelle, die teilweise an das Erfolgsalbum Doggystyle von 1993 sowie an bekannte Songs (etwa Gin and Juice) angelehnt sind. Es gibt zwei Dioramen zum eben erwähnten Longplayer sowie eines im Weihnachts-Setting. Obendrein werden acht Figuren des Snoop-Dogg-Maskottchens angeboten, die ihr zusammen mit Schild und Sockel in eurem Regal präsentieren könnt.

Die Highlights im Überblick

Die Eckdaten der Highlights im Überblick:

Doggystyle (groß) Steinezahl: 792 Teile

Brixx on tha Stoop Steinezahl: 366 Teile

Doggula Steinezahl: 278 Teile



Alles zu Release und Kosten

Release: Noch gibt es keine Informationen über den Veröffentlichungszeitpunkt. Da zwei der Sets allerdings Weihnachtsmotive abbilden, ist mit einer Veröffentlicht vor dem Winter 2025 zu rechnen. Es ist ebenso davon auszugehen, dass im Gegensatz zur Kooperation mit Brabus, alle Modelle zur selben Zeit erscheinen.

2:39 Snoop Dogg bekommt seine eigene TV-Serie bei Prime Video: Erster Trailer zu The Underdoggs

Autoplay

Kosten: Über die Preise liegen ebenfalls bisher keine Informationen vor. Mit der Lizenz im Hinterkopf sowie mit Blick auf andere Modelle, die von Xingbao über BlueBrixx in Deutschland vertrieben werden, können wenigstens bereits Vermutungen getätigt werden. Xingbao hat sich in der Vergangenheit als äußerst preiswert erwiesen, ohne größere Qualitätsmängel auszuweisen.

Bei den kleineren Modellen mit bis zu 300 Teilen solltet ihr jeweils mit Kosten zwischen 15 und 25 Euro rechnen. Die etwas größeren Modelle mit 300 bis 400 Teilen könnten geringfügig teurer ausfallen. Knifflig wird es bei dem großen Doggystyle-Diorama. Hier ist von einem Preis zwischen 35 und 45 Euro auszugehen. Sicher wissen wir es jedoch erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate.

BlueBrixx hat sich in Deutschland auch durch ihre gleichnamige Einzelhandelskette einen Namen gemacht, die in stationären Shops quer durch Deutschland unterschiedlichste Klemmbausteine verkauft. Auf der Internetseite gibt der Anbieter an, dass die Snoop-Dogg-Modelle jedoch nicht in den Läden vorhanden sind. Ob sie sich damit nur auf die Gegenwart bezieht, ist nicht klar.