Ein Lehrer verliert seinen Job, weil er sich in einem MMO streitet

Blue Squadron wird künftig wohl noch mehr Zeit in den Landen von Black Desert Online verbringen.

Die wenigsten Twitch-Streamerinnen und -Streamer sind hauptberuflich Content-Creator. Das gleiche galt für einen ehemaligen Highschool-Lehrer. Die Betonung liegt auf galt . Denn als seiner Schulleitung Clips aus seinen Twitch-Streams zugespielt wurden, entschied man sich dazu, ihn zu entlassen.

All das nur wegen eines Streits in seiner Gilde

Der amerikanische Streamer Blue Squadron ist nun unfreiwillig Vollzeit-Streamer auf Twitch. Der Grund dafür ist absurd: Er stritt sich mit seiner Gilde in dem beliebten MMO Black Desert Online. Er wollte, dass ein anderer Spieler für sein Verhalten ausgeschlossen wird. Doch stattdessen wendeten sich die restlichen Mitglieder gegen ihn und er musste selbst gehen. Damit war das Thema allerdings noch nicht vom Tisch.

Einige Mitglieder der Gilde entschieden sich, ihrer Ansicht nach problematische Twitch-Clips des Streamers an seine Schulleitung zu versenden, die bis zu diesem Zeitpunkt nichts von seinem Hobby wusste. Am 10. Oktober 2023 wurde er schließlich vorgeladen und seine Entlassung mitgeteilt. Welche Clips geteilt wurden, ist nicht bekannt. Auch die dazugehörigen Stream-Aufnahmen sind nicht mehr abrufbar.

Sein Verhalten auf Twitch spiegelt angeblich nicht die Ethik der Bildungseinrichtung wider. Dass es sich um eine Freizeitaktivität handelt, spielte bei der Entscheidung allem Anschein nach keine Rolle.

Blue Squadron ist bewusst, dass er im Unterricht ein gewisses Maß an Professionalität und Respekt an den Tag legen muss. Das sei seiner Aussage nach auch geschehen. Zudem stand die Arbeit in der Schule in keinem Zusammenhang mit seiner Tätigkeit auf Twitch.

In einem kurzen Video, in dem er seine Tränen kaum zurückhalten kann, erzählt er, dass sein Vater in derselben Schule arbeitet. Das Schlimmste an der Kündigung sei gewesen, sich bei ihm zu entschuldigen. Nun hatte er die Wahl, sich an einer anderen Schule zu bewerben oder Vollzeit-Streamer zu werden. Er entschied sich dazu, letzteres auszuprobieren.

