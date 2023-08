New World: Die erste Erweiterung soll Amazons MMO jetzt ausgerechnet mit Pferden retten

Im neuen New-World-Addon Rise of the Angry Earth dürft ihr schon bald die Pferde satteln.

New World hat es aktuell nicht leicht. Waren zum Release Ende 2021 täglich mehrere hunderttausend Spieler in dem MMORPG online, sind es laut SteamDB aktuell höchstens um die 15.000. Ein Großteil der ursprünglichen Community hat sich wegen Glitches und Exploits, aber auch Mängeln bei Story und dem PvP aus dem Staub gemacht.

Zu Beginn des Jahres verkündete Publisher Amazon, gegensteuern zu wollen und stellte das Spiel auf ein Season-Modell um. Im gleichen Zuge wurde damals für den Herbst die erste Erweiterung für New World angekündigt.

Die hat nun einen Namen: Wie Amazon heute verriet, soll das Addon Rise of the Angry Earth heißen und eine Vielzahl an neuen Inhalten bringen. Den ersten Trailer zum Erweiterungspaket haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was wird geboten?

Reittiere: Die wohl größte Neuerung in Rise of the Angry Earth sind Reittiere. Musstet ihr Aeternum bisher zu Fuß durchstreifen, wird es mit dem Addon möglich sein, Pferde, Wölfe und Löwen zur Hilfe zu rufen. Jedes der Tiere hat ein einzigartiges Aussehen, färbbare Ausrüstung und Namen, die vom Spieler festgelegt werden können.

Level: Zusätzlich verändert Rise of the Angry Earth das Fortschrittssystem von New World. Die Level-Obergrenze wird auf 65 angehoben.

Gebiete: Eine neue Zone soll es ebenfalls geben. Dazu wird der südliche Zipfel von Aeternum, bisher bekannt als Erstes Licht, umgestaltet. Der Bereich, in dem einst die Neulinge willkommen geheißen wurden ist nun ein gefallenes Land. Die Felder wurden durch den Zorn von Artemis und der Angry Earth zerstört. Eine tödliche Barriere hält alle, bis auf die Mutigsten davon ab, mehr herauszufinden.

Mit dem neuen Gebiet kommt natürlich auch eine neue Gegner-Klasse: Die mächtigen Beast Lords. Die bringen allerdings auch das Geheimnis der Reittier-Zähmung mit.

Sonst noch was?

Außerdem gibt es eine neue Waffe - den Flegel. Der Flegel ist eine vielseitig einsetzbare Einhandwaffe mit der Option, in der Nebenhand einen Schild zu tragen. Zusätzlich soll Rise of the Angry Earth eine neue Gear-Seltenheit, eine neue Endgame-Expedition und Herzrunen-Fähigkeiten ins Spiel bringen.

Wann geht's los und was kostet das?

Rise of the Angry Earth soll zeitgleich mit der dritten Season von New World am 3. Oktober erscheinen. Kosten soll die Erweiterung rund 29 Euro. Im Bundle mit dem Hauptspiel gibt's das Ganze für 69 Euro. Bisher ist New World nur für den PC verfügbar.

Was haltet ihr von Rise of the Angry Earth? Ist die Erweiterung der richtige Weg, um New World vor der Bedeutungslosigkeit zu retten oder habt ihr das Spiel ohnehin schon aufgegeben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!