Leonardo DiCaprio startet eigenen YouTube-Kanal - mit nur einem einzigen Video

Um Werbung für seinen neuen Film zu machen, geht Leonardo DiCaprio jetzt unter die Content Creator. Bildquelle: Warner Bros. / YouTube

Heute möchten wir euch einen kleinen, frisch gestarteten Content Creator auf YouTube vorstellen. Sein Name ist Leonardo, er ist 50 Jahre alt. Seine Hobbys sind Kreuzfahrten, tief und fest schlafen und gegen Bären kämpfen. Zum Zeitpunkt dieser Meldung hat Leo putzige 3.690 Abonnenten.

Am 25. März 2025 hat Leonardo seinen eigenen YouTube-Kanal gegründet. Als Kanalinfo gibt er bescheiden an, Schauspieler und Umweltschützer zu sein.

Natürlich ist die Rede von Leonardo DiCaprio. Warum genau der weltberühmte, steinreiche und vielbeschäftigte Schauspieler sich plötzlich dazu entschieden hat, unter die Influencer zu gehen, erklären wir euch jetzt.

Fine, I'll do it myself

Getreu dem Motto von MCU-Oberfiesling Thanos hat sich wohl auch Leonardo DiCaprio gedacht, dass es nur dann gut wird, wenn er es selbst macht. Was es ist? Na, Werbung für seinen brandneuen Film: One Battle After Another.

Das einzige Video auf Leos Kanal ist bislang nämlich der offizielle Trailer zum kommenden Film von Regisseur und Drehbuchautor Paul Thomas Anderson, schaut mal:

Worum geht's in One Battle After Another?

Obwohl es bis zum Kinostart am 7. August 2025 nicht mehr so lange hin ist, gibt es bislang erstaunlich wenig konkrete Infos zur Handlung des Films.

Was wir wissen: Der von Leonardo DiCaprio gespielte Charakter ist ein ehemaliger Bürgerrechtler, der gemeinsam mit seiner Frau einst Teil einer militanten Revolutionsgruppierung in den USA war. Viele Jahre später wird er plötzlich von einem rücksichtslosen Militärgeneral (Sean Penn) gejagt.

Klingt düster? Wird es aber offenbar gar nicht mal so sehr. Der obige Trailer zeigt uns bereits, dass Leos Figur kein cooler Actionheld, sondern eher ein charmanter, verpeilter Trottel ist, der von einer Actionszene in die nächste stolpert.

Zum Rest des Casts zählen Benicio del Toro (Sicario), Regina Hall (Scary Movie) und Teyana Taylor (Der Prinz aus Zamunda 2). Abschließend haben wir noch einen Tipp für euch, wenn ihr Anfang August ins Kino geht: Sucht vor der Vorstellung noch schnell die Toilette auf, denn danach werdet ihr satte 2 Stunden und 50 Minuten an euren Sitz gefesselt sein!

Ein großer Erfolg ist DiCaprios Influencer-Karriere auf YouTube übrigens noch nicht. Derzeit kommt er trotz Weltruhm (und tollem Kanalbanner) gerade einmal auf bescheidene 67.659 Aufrufe. Aber gut, noch nie ist ein YouTube-Star einfach so vom Himmel gefallen - halte durch, Leo!

Spannend wird auch sein, ob es die allseits beliebten Abonnenten-Specials zu besonderen Anlässen geben wird. Die Schallmauer von sage und schreibe 4.000 Abos dürfte immerhin bald durchbrochen werden.