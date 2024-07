Samsung und LG machen einen Rückzieher: Für den größten OLED-Nachfolger sieht es gerade schlecht aus

Meinung des Experten: Ich habe 2018 The Wall live auf der CES gesehen und natürlich hatten wir Journalisten unzählige Fragen an die Profis. Viel konnten uns die Samsungianer damals nicht sagen und der Tech-Riese wirkt auch 2024 noch ein wenig ratlos, was Micro-LED betrifft.



Doch ist diese Meldung ein Grund, den Abgesang auf Micro-LED anzustimmen?



Nein, soweit würde ich nicht gehen. Andere Firmen wie TCL setzen in China mittlerweile auf Micro-LED und Samsung und LG bestimmen den Markt natürlich nicht allein. Es sieht momentan schlecht aus, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.



Ich würde mich allerdings nicht darauf verlassen, dass wir bis Ende des Jahrzehnts Micro-LED-TVs im Wohnzimmer stehen haben. Ja, die Entwicklung geht langsamer vonstatten, aber eingestellt ist sie auch nicht.



Und wenn der kommerzielle Durchbruch kommen sollte, werden wir modulare und deutlich besser skalierbare TVs für jeden Geschmack und jedes Wohnzimmer haben.



Wir sprechen uns also nach 2030 wieder …