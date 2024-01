Es gibt zwei Technologien, die OLED ablösen sollen - eine wurde heimlich auf der CES vorgestellt

QDEL und PeLED könnten OLED als Bildschirmtechnologie irgendwann ablösen. (Bild: Digital Trends/YouTube, Imec)

OLED wird allgemein hin als die überlegene Bildschirmtechnologie im Vergleich zu LED-LCD angesehen (was nicht uneingeschränkt stimmt). Im Rahmen unseres TV-Rückblicks zur CES 2024 haben wir auch Mini-LED und Mirco-LED beleuchtet, die immer mehr in den Fokus rücken.

Am Horizont zeichnen sich bereits die nächsten Bildschirmtechnologien ab, welche die organischen Pixel irgendwann ablösen könnten.

Und eine davon wurde heimlich auf der CES offenbart.

QDEL: Quantum Dot Electroluminescent

Wenn man irgendwo der Zukunft ins Angesicht blicken kann, dann auf der CES, der größten Technikmesse der Welt.

Sharp zeigte dort in einem Hinterzimmer gleich zwei Prototypen seiner QDEL-Bildschirme: Digital Trends beruft sich auf ein Modell mit 12 Zoll (ca. 30 cm) und eines mit 30 Zoll (0,76 m).

Oben der Bildschirm, unten das Aggregat, das diesen mit Strom versorgt. (Bild: Digital Trends/YouTube)

Was verwirrend klingt, ist recht einfach erklärt: Es handelt sich bei QDEL um die guten alten Quantum Dots, mit zwei kleinen Unterschieden:

Quantum Dots konvertieren Licht in Farbe. Dazu brauchen sie eine externe Lichtquelle, etwa eine Hintergrundbeleuchtung. Die Nanopartikel in QDEL gewinnen ihre Energie jedoch aus Elektrizität.

Dazu brauchen sie eine externe Lichtquelle, etwa eine Hintergrundbeleuchtung. Die Nanopartikel in QDEL gewinnen ihre Energie jedoch aus Elektrizität. Quantum Dots in QDEL leuchten von allein. Jeder Pixel hat drei Subpixel: Rot, Grün und Blau. Klingt einfach, aber in der Vergangenheit stellten blaue Pixel Hersteller vor ein Problem, da diese weniger hell leuchten. Dieses Rätsel scheint dank Sharp gelöst.

Ein weiterer Vorteil: QDEL können unter denselben simplen Konditionen wie LCD-TVs fabriziert werden. OLED-Fabrikhallen hingegen müssen immer klinisch rein gehalten werden, was in einem höheren Produktionsaufwand mündet und sich schließlich auch im Preis niederschlägt.

Im selben Artikel vermutet Digital Trends, dass TVs erst mal nicht im Fokus stehen. Smartphones gefolgt von Monitoren werden vermutlich, wenn überhaupt, als erste QDEL-Displays erhalten.

Es ist noch nicht bekannt, wann Sharp mit seiner Technologie an die breite Öffentlichkeit tritt.

Die Kollegen von Digital Trends, die die Prototypen vor Ort gesehen haben, schätzen die neue Technologie in diesem Video ein:

PeLED: Perowskit Light Emitting Diode

Noch weiter entfernt sind wir von sogenannten PeLED-Displays. An solchen wird derzeit am belgischen Forschungszentrum Imec geforscht. Im Rahmen des Projekts namens »Ultra-Lux« haben Wissenschaftler Leuchtdioden vorgestellt, die auf dem Mineral Perowskit basieren.

Das ist ein alter Bekannter.

PeLED-Bildschirm könnten mit dieser Technik bestückt werden. (Bild: Imec)

Perowskit wird bereits bei Solarzellen eingesetzt. Das Mineral besteht zu Teilen aus Kalzium, Titan und Sauerstoff und besitzt laut Imec sehr gute Opto-elektrische Eigenschaften und einen effizienten Ladungstransport.

Das Perowskit in einem PeLED-Display würde als Halbleiter fungieren und könnte dazu führen, dass solche Panels bedeutend höhere Stromdichten verarbeiten als OLEDs. Laut einem Artikel von Nature Photonics, ist es Forschern gelungen, einen Bildschirm herzustellen, der bereits bis zu 1.000 Mal heller strahlt als heutige OLED-Displays.

Bis PeLED die Forschungslabore verlässt, gehen noch viele TV-Generationen ins Land. Vorher richten wir unser Augenmerk erst einmal auf Mini-LED und Micro-LED. Spannend sind beide Technologien aber allemal.

Sharp hat auf der CES 2024 QDEL als neue Bildschirmtechnologie vorgestellt, am Imec-Forschungsinstitut prüft man die Machbarkeit von PeLED-Displays. Glaubt ihr, dass eine der Technologien OLED ablösen wird? Oder setzt ihr eher auf Mini-LED und Micro-LED? Vielleicht erwartet uns bis in ein paar Jahren ja sogar eine gänzlich neue Technologie. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.