Life by You ist ganz anders als Die Sims und das ist seine größte Stärke

Was für eine Zeit, um Fan von Lebenssimulationen zu sein! Sims 5 alias Project Rene steht in den Startlöchern, Paralives macht große Fortschritte und Paradox-Konkurrent Life by You kam völlig überraschend um die Ecke geschlittert, um im März 2024 bereits in den Early Access zu gehen.

Die Lebenssimulation wartet auf mit einer Open World, direkter Steuerung, realer Sprache, editierbaren Dialogen und Rod Humble - dem Macher von Sims 2 und 3. Nun konnten unsere Lebenssimulations-Expertinnen Géraldine und Natalie sich das Ganze endlich in Aktion anschauen und müssen darüber sprechen!

Was die beiden am meisten überrascht hat: Life by You wird tatsächlich völlig anders als Die Sims und schafft sich damit eine ganz eigene Zielgruppe! Erwachsener, simulationslastiger, modifizierbarer. Dafür spart es aber an Inszenierung und Grafik - auch wenn an beidem zurzeit noch fleißig gearbeitet wird.

Warum es Géraldine und Natalie im besten Sinne an The Movies erinnert, was seine größten Green Flags sind und an welchen Stellen es doch noch Fragezeichen gibt, seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

