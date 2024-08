»Das reibt Salz in die Wunde« - Neue Bilder vom eingestellten Sims-Rivalen Life by You wecken Wehmut bei Fans

Life by You no more. Neue Screenshots machen den Abschied schwer.

Es sollte EAs Sims den Kampf ansagen: Life by You war eine Lebenssimulation, die sich ganz nahe an den Spielerinnen und Spielern bewegen wollte. Die Welt sollte komplett gestaltbar sein und den Fans somit ihren Traum einer wirklich offenen Lebenssimulation erfüllen.

Doch dann: Aus der Traum. Nach mehreren Verschiebungen wurde Life by You kurz vor Release eingestampft. Grund dafür sollen die zu hohen Ambitionen von Publisher Paradox und Studio Tectonic gewesen sein. Dennoch war das Spiel bereits in einem sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und das machen uns jetzt bisher unveröffentlichte Screenshots schmerzlich deutlich.

So hätte Life by You aussehen können

Auf Twitter/X sammelte ein Fan Screenshots aus den Portfolios verschiedener Künstlerinnen und Künstler, die an Life by You mitgearbeitet haben. Darunter ist neben Bildern aus dem Charakter-Editor und dem Bau-Modus auch Konzept-Art zu finden.

In den Kommentaren versammelte man sich, um dem hinterherzutrauern, was nie existieren wird. Besonders hart trifft dabei die Erkenntnis, dass das Spiel extrem fortgeschritten schien.

User « mikey » schreibt:

Du reibst uns gerade nur unter die Nase, was wir nie bekommen werden.

User Alviie hoffte eigentlich, dass das Ende von Life by You vielleicht die bessere Entscheidung war:

Bevor ich das gesehen habe, dachte ich: „Vielleicht ist es besser, dass sie es eingestellt haben. Mir hat es von Anfang an nicht gefallen und ich habe mit der Zeit auch keine großen Verbesserungen gesehen“ und jetzt denke ich: Ich will es einfach, bei diesen [Screenshots] sieht man wirklich die Fortschritte

Manche, wie User Simseries, wünschten sich, diese Bilder nie gesehen zu haben:

Was bringt es, uns diese Screenshots zu zeigen, wenn das Spiel eingestellt wurde? Wir waren alle super aufgeregt und ungeduldig; und am Ende waren wir alle extrem enttäuscht … :( Hätte ein tolles Spiel werden können!

Life by You wurde unter Rod Humble entwickelt, der bereits federführend an Sims 2 und Sims 3 beteiligt war. Umso schockierender war die Hiobsbotschaft um die plötzliche Einstellung des Titels. Was genau am Ende zur Einstellung der Entwicklung führte, ist aktuell auch nicht so ganz klar. Oben findet ihr Artikel zu dem Thema und einen Meinungsbeitrag, der sich um den Publisher Paradox dreht.

