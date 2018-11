Live auf MAX - Fallout 76 – Der letzte Tag der alten Welt im Twitch-Livestream bis Mitternacht

Wer sich für den Reclamation Day in Fallout 76 stärken will, sollte sich vorher ordentlich mit Vorkriegssüßigkeiten eindecken - und genau das haben wir mit euch vor! Bevor wir mit unseren Viererteam in die letzte Phase der Beta starten, geben euch Tony und Daniel nämlich, was das Ödländerherz an Zuckerkram begehrt.

Wer die Gamescom und unser Camp dort gesehen hat, weiß vielleicht, was in etwa auf ihn zukommt, denn auch den Fallout-Chef Pete Hines haben wir dort schon mit Cupcakes versorgt. Wer beim Streamen mitverzieren will, findet das Rezept und die Backanleitung auf Tonys Website.

Während es von 19 bis 21 Uhr also noch kuchensüß und zahm zugeht, wird von 21 bis 0 Uhr scharf geschossen, denn wir wollen die letzte Beta-Phase von Fallout 76 nutzen und unser bestes Einsatzteam losschicken. Der Clou dabei: Ihr bestimmt, mit welchen Charaktereigenschaften und -schwächen unsere vier Jungs losziehen.

Wir sehen uns um Ödland, Patrioten!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Der Fallout-Abend am Donnerstag - Kurzüberblick

Ab 19 Uhr: Cakexplosion versorgt die Vault

Ab 21 Uhr: Der letzte Tag der alten Welt (Fallout 76 in der Beta)