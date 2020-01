In der Season 2020 von League of Legends gibt es zahlreiche Neuerungen. Die meisten davon, etwa die mächtigeren Drachenbuffs, werden unter Spielern positiv aufgenommen. Die Rolle des Junglers wird allerdings bereits seit Monaten intensiv diskutiert.

Sowohl in den offiziellen deutschen und englischsprachigen LoL-Foren als auch unter Pro-Gamern wird häufig geäußert, dass sie als Jungler besonders leicht im Level hinter anderen Positionen zurückfallen.

Warum sind Jungler so oft unterlevelt?

In der Pre-Season wurden die Erfahrungspunkte reduziert, die man durch neutrale Monster erhält.

Die Lane-Vasallen hingegen geben mehr XP als zuvor, was vor allem Solo-Lanern zugutekommt.

Betroffen sind vor allem Spieler niedrigerer Niveaus, weil es ihnen naturgemäß schwerer fällt, die neutralen Monster in optimierter Zeit zu besiegen. Allerdings gibt es auch Kritik aus den höheren Ligen.

Der Pro-Gamer Marcin "Jankos" Jankowski, der für das europäische Team G2 spielt, äußerte sich zum Beispiel auf Twitch zum Thema. Auch er ist nicht glücklich mit dem aktuellen Stand der Jungler:

Jankos bemängelt, dass die Solo-Lanes gestärkt und gleichzeitig der Jungle generft wurde. Für ihn werden dadurch Jungler ähnlich schwach wie Supporter - letztere hätten für ihr niedrigeres Level allerdings einen Ausgleich durch Crowd-Control-Fähigkeiten und Wards.

Wie reagiert Riot auf die Spieler-Kritik?

Riot hat die Stimmen aus der Community offenbar gehört und stellt einige Verbesserungen in Aussicht:

Die Erfahrung, die Jungler zwischen Minute 4 und Minute 18 erhalten, wird angehoben.

Das XP-Level-Scaling von neutralen Monstern wurde angepasst.

Außerdem geben die Krugs nun wieder mehr XP.

Sämtliche Zahlen dazu könnt ihr im Tweet von Lead Gameplay Designer Mark Yetter nachlesen (der auch gleich einen Vorgeschmack auf Patch 10.3 von LoL gibt):

Jungle XP details here. It's pretty mathy so TLDR more XP for minutes 4-18 and Krugs buffed in particular. pic.twitter.com/0VEFd1g6yT — Mark Yetter (@MarkYetter) January 28, 2020

Die Änderungen dürften also mit dem nächsten Patch 10.3 wirksam werden. Wann genau dieser erscheint, ist noch nicht bekannt, aller Voraussicht nach wird es aber bald soweit sein.

Auch an anderen Fronten arbeitet Riot an Neuerungen: so startete kürzlich das Kartenspiel Legends of Runeterra in die Open Beta. Wir haben einen Guide zu den besten LoR-Decks für euch zusammengestellt.