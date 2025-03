Es ist 17 Jahre her, dass einer der eindruckvollsten TV-Momente der Geschichte 15 Millionen Menschen begeisterte

Desmond (rechts, Henry Ian Cusick) springt in einer legendären Lost-Folge durch die Zeit. (Copyright: ABC)

Wir werden alle alt! Wie anders ließe es sich erklären, dass ein legendäres TV-Ereignis, das gefühlt erst vor ein paar Jahren stattfand, tatsächlich schon wieder knapp zwei Jahrzehnte her ist?

Am 28. Februar 2008 wurde mit »The Constant« eine Episode der vierten Staffel von »Lost« ausgestrahlt, die bis heute als eine der besten in der Fernsehgeschichte gilt. Auf IMDb erhielt diese Folge eine beeindruckende Bewertung von 9,7/10.

Zum Vergleich: Gerade schaffte es das Staffel-3-Finale von Invincible auf eine 9,9. Die Episode »Ozymandias« aus der Serie »Breaking Bad« von 2014 erreichte sogar die Höchstbewertung von 10/10 und landet regelmäßig in den Listen der besten TV-Episoden aller Zeiten. Aber da gehört »The Constant« ohne Zweifel auch hin.

3:12 Großes Fernsehen: In Lost findet Desmond seine Konstante und wir bekommen Gänsehaut

Eine Reise durch Zeit und Raum

The Constant fokussiert sich auf Desmond Hume (Henry Ian Cusick), einen der faszinierendsten Charaktere der Serie. Während eines Helikopterflugs mit Sayid Jarrah (Naveen Andrews) vom mysteriösen Insel-Schauplatz zu einem Frachter erlebt Desmond plötzlich unerklärliche Bewusstseinswechsel zwischen den Jahren 1996 und 2004. Um seinen Verstand zu bewahren, sucht er verzweifelt nach einer »Konstanten« in seinem Leben.

Während dieser Zeitsprünge erkennt Desmond, dass nur eine Person ihm helfen kann: seine große Liebe Penny Widmore (Sonya Walger). Die Beziehung der beiden wird im Laufe der Flashbacks vertieft und gipfelt schließlich in einem höchst emotionalen Telefonat mit sagenhaft guter Musikuntermalung (siehe Clip oben).

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen Am Ende der Episode kommt es zu einer der ergreifendsten Szenen der Seriengeschichte. Nach Jahren der Trennung gelingt es Desmond, Penny telefonisch zu erreichen. Den Termin (Weihnachten 2004) hatte er ihr acht Jahre zuvor auf prophetische Weise mitgeteilt. Das Gespräch der beiden ist voller Sehnsucht, Hoffnung und Liebe – ein Moment, der Desmond aus seinem Zustand der Ankerlosigkeit rettet und zu den bewegendsten der Fernsehgeschichte zählt.

Warum The Constant so einzigartig ist

15 Millionen Menschen verfolgten die Premiere von The Constant im US-amerikanischen Fernsehen. Diese Episode besticht nicht nur durch ihre emotionale Tiefe, sondern auch durch ihre brillante Erzählstruktur.

Drehbuchautor Carlton Cuse und Produzent Damon Lindelof nahmen sich für das Skript laut eigener Aussage doppelt so viel Zeit wie für gewöhnliche Lost-Episoden. Die Regie führte Jack Bender, der für einige der ikonischsten Lost-Episoden verantwortlich war.

The Constant erhielt überragende Kritiken und wird oft als eine der besten Episoden der TV-Geschichte bezeichnet. Sie wurde für einen Primetime Emmy Award nominiert und von Magazinen wie TIME und Rolling Stone als eine der besten Lost-Folgen hervorgehoben.

17 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung erinnert uns The Constant daran, warum Lost so viele Menschen fesselte: emotionale Tiefe, grandioses Storytelling und unvergessliche Momente, die zeitlos bleiben. Wer die Episode nachholen will, kann das jederzeit auf Netflix oder Disney Plus tun, dort gibt es Lost zum Streamen.