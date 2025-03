Invincible: Staffel 4 lässt nicht zu lange auf sich warten und kommt dann mit einer Überraschung für Comic-Fans

Für viele Fans hat Invincible einen neuen Höhepunkt erreicht. Gut, dass es schon jetzt ein paar erfreuliche Neuigkeiten zu Staffel 4 der TV-Adaption gibt. Bildquelle: Amazon Prime Video

Der Kampf gegen Conquest bringt gerade Invincible-Fans völlig aus dem Häuschen. Auf sozialen Netzwerken überschlagen sich die Lobeshymnen, während das Finale von Staffel 3 Traumwertungen erntet. Gerade steht I Thought You’d Never Shut Up auf IMDb bei sagenhaften 9,9 von 10 Punkten!

Damit stellt sich natürlich der ein oder andere Fan die Frage: Wann geht es mit Staffel 4 von Invincible bei Amazon Prime Video weiter? Diesbezüglich haben wir gleich drei gute Nachrichten für euch.

Was wir schon jetzt über Staffel 4 von Invincible wissen

Staffel 4 wurde längst offiziell bestätigt: Schon Mitte 2024 gab Amazon bekannt, dass Invincible eine vierte Season bekommt.

Schon Mitte 2024 gab Amazon bekannt, dass Invincible eine vierte Season bekommt. Staffel 4 könnte schon Anfang 2026 kommen: Da man bereits fleißig an den neuen Folgen arbeitet, darf man schon recht bald mit der vierten Season rechnen. Die Produktion sei schon recht weit fortgeschritten und an dem Rythmus will man auch festhalten, um im besten Fall jährlich neue Seasons rauszubringen.

Da man bereits fleißig an den neuen Folgen arbeitet, darf man schon recht bald mit der vierten Season rechnen. Die Produktion sei schon recht weit fortgeschritten und an dem Rythmus will man auch festhalten, um im besten Fall jährlich neue Seasons rauszubringen. Staffel 4 kommt mit einer Storyline daher, die nicht mal Comic-Fans kennen: Die Post-Credits-Szene verkündete die Rückkehr des Dämonen Damien Darkblood, der in der Vorlage zur Serie kaum eine Rolle mehr spielte. Robert Kirkman wollte eigentlich Invincible in die Hölle schicken, brachte das im Comic aber nicht mehr unter - das soll nun die TV-Adaption nachholen.

Damien Darkblood verschwindet in den Invincible-Comics recht schnell von der Oberfläche. Die TV-Serie soll jetzt nachholen, was Robert Kirkman in der Vorlage ursprünglich nicht umsetzen konnte. Bildquelle: Amazon Prime Video

Wer nach dem explosiven Finale von Staffel 3 neue Folgen zu Invincible kaum mehr erwarten kann, darf sich auf einen Release einstellen, der nicht zu lange auf sich warten lässt. Zum Beispiel auf Reddit wird Invincible gerade so enthusiastisch diskutiert, dass für viele selbst Anfang 2026 in zu weiter Ferne liegt.

Für Invincible gibt es große Pläne

Um die Zukunft von Invincible müsst ihr definitiv nicht bangen. Tatsächlich wurde die Amazon-Serie nicht nur um eine vierte, sondern auch schon eine fünfte Staffel verlängert. Robert Kirkman rechnet damit, dass die TV-Adaption auf insgesamt sieben bis acht Seasons insgesamt kommen soll, es könnten aber auch mehr werden.

2:12 Invincible: Offizieller Trailer zu Staffel 3 der aktuell besten Superhelden-Serie bei Amazon Prime Video

Gleichzeitig befindet sich ein Videospiel mit AAA-Budget zu Invincible in Entwicklung - dazu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt aber so gut wie keine Informationen.

Nicht nur das: Gemeinsam mit Seth Rogen und Evan Goldberg arbeitet Robert Kirkman an einer Live-Action-Verfilmung von Invincible. Das Projekt wurde bereits 2017 von Universal angekündigt, doch auch hier lassen konkrete Details weiter auf sich warten. Wer dabei Regie führt oder vor der Kamera steht, bleibt also abzuwarten.

Staffel 3 von Invincible startete am 6. Februar 2025 bei Prime Video. Die Season umfasst insgesamt acht Episoden, von denen jetzt alle zum Streaming zur Verfügung stehen. Zum ohnehin schon beeindruckenden Cast aus allerlei Hollywood-Größen gesellten sich dabei noch Schauspieler wie Aaron Paul (Breaking Bad) oder Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) hinzu.