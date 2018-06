Intel will Stromverbrauch von Displays halbieren - Durch GPU-Steuerung

»Achtung, Ihre Akku-Ladung geht zur Neige. Schließen Sie das Netzteil an oder ihr Computer wird in den nächsten Minuten in den Ruhezustand versetzt« - diese Meldung bekommen Notebook-Nutzer häufiger zu sehen. Intel hat nun auf der Computex 2018 in Taipeh eine neue Technologie vorgestellt, um die Laufzeit von Mobilgeräten zu verlängern: Einer der größten Energieverbraucher ist das Display, dort setzt die sogenannte »Low Power Display Technology« (LPDT) an.

Wie ComputerBase berichtet, entwickelt Intel in Zusammenarbeit mit Sharp und Innolux besondere LC-Displays, bei denen die neue Technologie zum Einsatz kommen soll. Diese Displays benötigen nur ein Watt an Leistung - ohne, dass Einschränkungen bei Auflösung, Farbdarstellung oder Helligkeit in Kauf genommen werden müssten.

Bis zu acht Stunden mehr Laufzeit

Kommen die neuen Bildschirme in Kombination mit einer Intel-Grafikeinheit zum Einsatz, kann diese mithilfe von LPDT die Bildwiederholrate und die Helligkeit des Displays steuern. Auf diese Weise kann die GPU unter anderem die Bildwiederholrate des Displays auf nur noch 1 Hz reduzieren, solange keine Eingaben via Maus oder Tastatur erfolgen, auch die Helligkeitssteuerung soll feiner sein als bei bisherigen Sensoren möglich.

Intel illustrierte die neue Technologie anhand eines Dell XPS 13 mit integrierter Intel-Grafik, in dem eines der entsprechenden Displays verbaut war. Mithilfe von LPDT soll sich laut Intel die Akkulaufzeit je nach Gebrauch des Geräts um vier bis acht Stunden verlängern.

Laut Intel stehen die Spezifikationen für LPDT aber noch nicht endgültig fest, entsprechend ist auch nicht klar, wann entsprechende Geräte erscheinen könnten.

