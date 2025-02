Lunar Awakening kehrt morgen in Diablo 4 zurück: Alles zu Startzeit, Schrein-Boni und Doppel-XP

Die Schreine in Diablo 4 bekommen zum Lunar Awakening ein neues Aussehen und neue verbesserte Boni.

Pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest lässt Blizzard das Lunar Awakening Event in Diablo 4 erneut aufleben – und dieses Mal gibt es einen noch saftigeren XP-Boost. Während das Event bereits 2024 stattfand, bringt die Neuauflage eine bedeutende Änderung mit sich: Statt eines 50-Prozent-XP-Bonus gibt es nun satte 100 Prozent extra Erfahrungspunkte. Mitmachen lohnt sich also!

Wann findet das Event statt?

Das Lunar Awakening beginnt am 4. Februar um 19:00 Uhr MEZ und läuft bis 18. Februar um 19:00 Uhr MEZ. In dieser Zeit könnt ihr sowohl in den Seasonal als auch in den Eternal Realms von den besonderen Boni profitieren.

Wie funktioniert der XP-Buff?

Der XP-Boost ist an die Schreine in der Spielwelt gebunden. Aktiviert ihr einen Schrein, erhaltet ihr für zwei Minuten einen 100 Prozent multiplikativen Erfahrungsbonus. Zusätzlich gibt es verstärkte Schrein-Effekte und Ancestral Favor Reputation, die sich gegen Belohnungen eintauschen lässt.

Was bringen die Lunar Schreine?

Die speziellen Lunar-Schreine im Event gewähren nicht nur den XP-Bonus, sondern auch verstärkte Effekte:

Artillery Shrine – Angriffe haben eine Chance, eine Heilige Bombe zu beschwören.

– Angriffe haben eine Chance, eine Heilige Bombe zu beschwören. Blast Wave Shrine – Explosionen lösen zusätzlichen Bombardement-Schaden aus.

– Explosionen lösen zusätzlichen Bombardement-Schaden aus. Channeling Shrine – Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen.

– Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen. Conduit Shrine – Beschwört regelmäßig starke Blitzschläge.

– Beschwört regelmäßig starke Blitzschläge. Greed Shrine – Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Kills während der Wirkdauer des Schreins beschwören ebenfalls Schatzgoblins.

– Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Kills während der Wirkdauer des Schreins beschwören ebenfalls Schatzgoblins. Lethal Shrine – Chance, getroffene Gegner sofort zu exekutieren, was nahe Gegner in Angst versetzt (funktioniert bei Elite-Gegnern, aber nicht bei Bossen oder Spielern im PvP-Bereich).

– Chance, getroffene Gegner sofort zu exekutieren, was nahe Gegner in Angst versetzt (funktioniert bei Elite-Gegnern, aber nicht bei Bossen oder Spielern im PvP-Bereich). Protection Shrine – Reflektiert sämtlichen eingehenden Schaden, skaliert mit Level und Schwierigkeitsgrad.

Welche Belohnungen gibt es?

Neben den Erfahrungspunkten und Schreineffekten winken auch exklusive kosmetische Items. Insgesamt können zehn Ancestral Favor Reputation Level freigeschaltet werden, die wiederum sechs Lunar-Themen-Belohnungen enthalten.

Insgesamt sechs Belohnungen könnt ihr währendd es Lunar Awakening Events freispielen.

Besonders hervorzuheben ist das neue Reittier Trag’Oul’s Consort, das sich in die Schlangen-Ästhetik des Events einfügt.

Wer das Event aus dem letzten Jahr bisher nicht abgeschlossen hat, kann zudem vergangene Belohnungen wie den Lunar Scepter, Dragon’s Courage, Moonshot Bow, Dragon’s Tapestry, Moon’s Bounty und weitere Kosmetika freischalten.

Zudem gibt es wieder spezielle Lunar-Awakening-Kleidungssets im Ingame-Shop, darunter das Magier-Set Scholar of the Lonely Moon sowie ein Schlangen-Rüstungsset für eure Reittiere.