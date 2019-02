Mad Max: Fury Road - Sequel mit Tom Hardy weiterhin geplant

Mit dem postapokalyptischen Actionspektakel Mad Max: Fury Road gelang Regisseur George Miller eine Neuauflage seiner erfolgreichen Kultfilmreihe mit Mel Gibson. Als neuer Mad Max trat Tom Hardy in Erscheinung und machte seine Sache so gut, dass der Überraschungshit in den Kinos mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde. Für Regisseur Miller stand schon bald danach fest, er möchte weiterdrehen.

Nun könnte es endlich bald soweit sein, möchte Erik Davis von Fandago aus ungesicherter Quelle erfahren haben. In einem Tweet verbreitet er derzeit übers Internet das Gerücht, dass sich das geplante Sequel zu Mad Max: Fury Road bereits in der Entwicklung befindet. Jedoch ist das Gerücht mit Vorsicht zu genießen, denn noch handelt es sich dabei um reine Spekulationen und wurde weder vom Filmemacher noch vom Filmstudio Warner bestätigt.

So WORLD WAR Z 2 is officially dead and not happening... BUT... I'm hearing whispers of another sequel that's beginning to rev its engines... pic.twitter.com/eFyRkC2kh0