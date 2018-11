Die Marvel-Verfilmung Venom mit Tom Hardy als Anti-Held legte im Oktober einen erfolgreichen Kinostart hin und entpuppt sich trotz eher gemischten Kritiken zum weltweiten Publikumshit. Allein in den USA hat die Comic-Verfilmung aus Sonys neuem Spider-Man Filmuniversum bereits über 210 Millionen Dollar eingenommen.

Kinohit legt auch erfolgreichen China-Start hin

Anfang November ist der Film Venom auch in den chinesischen Kinos angelaufen und kommt dort bereits auf über 205 Mio. Dollar Einnahmen nach nur wenigen Tagen. Weltweit hat der Venom-Film somit schon rund 780 Millionen Dollar in den Kinos eingenommen, mehr als Guardians of the Galaxy (2014) und fast soviel wie der erste Deadpool-Film aus dem Jahr 2016.

Zwar wird in der US-Presse damit geworben, dass er sogar mehr als der erste Star-Wars-Film von George Lucas aus dem Jahr 1977 eingespielt hat, doch die Rechnung wurde ohne Inflationsbereinigung der Einnahmen gemacht und ist somit nicht wirklich ernsthaft vergleichbar.

Venom 2 soll Ende 2020 in die Kinos kommen

Dennoch dürfte es keine große Überraschung sein, dass Sony bereits an einer Fortsetzung arbeitet. Zwar sind die ersten Details zur Besetzung und die Handlung noch recht dürftig, dafür steht ein geplanter Kinostarttermin im Jahr 2020 bereits fest.

Unklar ist auch, ob neben Tom Hardy als Reporter Eddie Brock aka Venom auch der im ersten Film angekündigter Gegenspieler Carnage, gespielt von Woody Harrelson, auch tatsächlich im Sequel mitspielen wird.

Weitere Filme aus dem Spider-Man Universum

Währenddessen gab der Schauspieler Jared Leto (Suicide Squad) bekannt, dass die Dreharbeiten zum nächsten Spider-Man Spin-off Morbius the Living Vampire mit ihm in der Titelrolle Anfang nächstes Jahr beginnen werden. Die Regie übernimmt Daniel Espinosa (Safe House). Wer sonst noch alles mitspielen wird, ist noch nicht bekannt.

Der nächste Spider-Man Film mit Tom Holland als beliebter Superheld kündigt sich für nächstes Jahr in den Kinos an. Zuvor gibt es in wenigen Wochen ein Wiedersehen mit Peter Parker aka Spider-Man im Animationsfilm Spider-Man: A New Universe, in dem noch einige weitere Spider-Mans aus den Comics mitspielen werden.

