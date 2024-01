Mächtiges Schwert in Akt 1 von Baldur's Gate 3 ist so leicht zu übersehen, dass es kaum jemand kennt

Keine Sorge, das hier thematisierte Schwert ist deutlich besser als Wylls Zahnstocher.

Es hört einfach nicht auf, dass die Community von Baldur’s Gate 3 neue Dinge entdeckt. Nach etlichen versteckten Wegen, Items und anderen Geheimnissen macht nun ein Großschwert die Runde auf Reddit.

Wer die Waffe mit dem Namen Svartlebee’s Woundseeker aber ohne Blutvergießen bekommen will, muss sich an einen klaren Ablauf halten.

So kriegt ihr das rare Schwert

Um die Klinge in Händen zu halten, müsst ihr es erst mal dem Besitzer entwenden. Der befindet sich bei Waukeen’s Rest, gehört der Söldnergruppe der Flammenden Faust an und hört auf den Namen Gauntlet Yeva. Die Wache solltet ihr aber nicht direkt angreifen, sonst müsst ihr es mit all seinen Untergebenen aufnehmen.

Der Reddit-User Silver-Scion hat eine Methode gefunden, um das Großschwert gewaltfrei zu erhalten:

Ihr trefft die Söldner gerade dabei an, in ein Gasthaus einzubrechen. Ihr benötigt den Zauber Zack , durch den die betroffene Figur die Waffe fallen lässt. Rüstet den Zauber also vorab aus. Sobald die Tür offen ist, wechselt in den rundenbasierten Modus. Richtet den Zauber auf Gauntlet Yeva und lasst ihn das Großschwert aus der Hand rutschen. Falls er es einfach wieder aufhebt, kombiniert es beim zweiten Mal mit dem Zauber Nebelwolke. Schließt die restliche Quest ab und macht eine lange Rast. Kehrt zurück und hebt euer neu gewonnenes Großschwert auf!

Das kann die Waffe

Svartlebee’s Woundseeker teilt 6-16 Schaden aus - abhängig ist das aber von der Fähigkeit der Waffe. Es wird mit zwei sechsseitigen Würfeln geklärt, wie viel Grundschaden die Waffen macht, es kommen aber noch vier Zusatzschaden hinzu, wenn das Ziel bereits verwundet ist.

In den Augen von Silver-Scion ist es eine ziemlich gute Waffe , es gebe aber bessere, die man ebenfalls früh im Spiel erhalten kann. In den Kommentaren widersprechen ihm in der Hinsicht aber ein paar User.

GimlionTheHunter schreibt beispielsweise: Svartlebee ist tatsächlich eines der besten Großschwerter, die man bekommen kann, besonders so früh - abgesehen vom Silberschwert der Astralebene.

SterlingCupid ist auch begeistert: Dieses Schwert hat mich durch den gesamten ersten Akt gebracht.

Dagegen ist pokegeronimo schlicht davon begeistert, nach all der Spielzeit wieder überrascht zu werden: 600 Stunden gespielt und trotzdem etwas Neues. Danke für den Tipp!

Habt ihr das Großschwert gefunden und wenn ja, was haltet ihr davon? Seid ihr mit Gewalt an Svartlebee’s Woundseeker geraten oder habt ihr einen ähnlichen Trick wie der Reddit-User angewandt? Welchem Begleiter würdet ihr das Schwert in die Hand drücken? Schreibt uns auch gerne euren größten Fund in Baldur’s Gate 3 in die Kommentare, wir sind gespannt!