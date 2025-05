Mafia: The Old Country - 8 GByte VRAM reicht für Full-HD und mittlere Einstellungen aus

Hangar 13 enthüllt die Systemanforderungen für Mafia: The Old Country.

Fans von Mafia: The Old Country haben ein kurzweiliges Wochenende hinter sich. Kurz nach der Ankündigung des Release-Termins sowie der Enthüllung von erstem Gameplay hat Entwicklerstudio Hangar 13 nämlich auch die zugehörigen PC-Systemanforderungen enthüllt.

Diese gibt es auf der offiziellen Steam-Webseite zum Spiel zu sehen und unterteilen sich (bisher) auf minimale und empfohlene Konfigurationen, die ihr zum Spielen von Mafia: The Old Country benötigt.

Eine Anmerkung gibt es bei der geforderten Speicherkapazität zu beachten. Mafia: The Old Country setzt explizit eine SSD als Installationsort voraus - auch bei der Mindestkonfiguration. Folgende Spezifikationen will das am 8. August 2025 erscheinende UE5-Spiel ansonsten sehen:

Minimum Empfohlen Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700K Arbeitsspeicher (RAM) 16 GByte 32 GByte Grafikkarte (GPU) AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia Geforce RTX 2070 AMD Radeon RX 6950 XT

Nvidia Geforce RTX 3080 Ti Speicherplatz 55 GByte 55 GByte Betriebssystem Windows 10 / 11 Windows 10 / 11

1:52 Mafia: The Old Country - Der erste Gameplaytrailer liefert die wichtigsten Infos zum Spiel

Autoplay

Die Mindestanforderungen sollen laut den Steam-Angaben für Full-HD-Auflösung (1080p) bei mittleren Grafikeinstellungen ausreichen.

Bei den zugehörigen AMD- und Nvidia-Grafikkarten, die Mafia: The Old Country aufführt, fällt auf, dass 8 GByte Videospeicher in den jeweiligen GPU-Modellen verbaut sind und diese als Äquivalent zur Grafikeinheit der regulären PlayStation 5 gelten.

Ob die Reduzierung der Details auf ein Mindestmaß im Umkehrschluss bedeutet, dass auch ältere Grafikkarten mit weniger VRAM (etwa die GTX 1060 Ti mit 6 GByte) noch durchhalten können, lässt sich allerdings nicht abschließend beurteilen.

Die empfohlene PC-Konfiguration bezieht sich indes auf 1440p-Auflösung und »hohen« Grafikvoreinstellungen.

In beiden Fällen ist zudem noch ungesichert, welche Framerate Mafia: The Old Country anvisiert.