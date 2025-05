Mafia: The Old Country zeigt erstes Gameplay, enthüllt den Release und bekommt keine Open World

1:52 Mafia: The Old Country - Der erste Gameplaytrailer liefert die wichtigsten Infos zum Spiel

Autoplay

Ist das ein Angebot, das wir nicht ausschlagen können? Hangar 13 und Publisher 2K haben soeben einen neuen Trailer zu Mafia: The Old Country veröffentlicht, der gleich mehrere Fragen auf einmal beantwortet. Wir wissen jetzt, wie das Gameplay aussieht, wann das Spiel erscheint und wie viel es uns kosten wird.

Also reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, sondern rücken wir unsere Krawatte zurecht, krempeln die Ärmel hoch und statten der Familie einen Besuch in Sizilien ab.

Den Trailer gibt, mit dem neuen Gameplay, gibt es direkt oben in dieser Meldung zu sehen.

Release und Preis wurden enthüllt

Am 8. August 2025 erscheint Mafia: The Old Country. Wir müssen also nur noch exakt 3 Monate warten, bevor wir ein weiteres Mal völlig freiwillig in die brutalen Machenschaften des Organisierten Verbrechens gezogen werden. Der Release im Sommer war auch bereits von Beginn an klar, jetzt wissen wir es aber genau.

Überraschender ist da der Preis, der jetzt ebenfalls kein Geheimnis mehr darstellt. Mafia: The Old Country wird in zwei Editionen veröffentlicht, eine normale und eine etwas prallere:

Standard Edition: Diese Version kostet 50 Euro und enthält nur das Basisspiel.

Diese Version kostet 50 Euro und enthält nur das Basisspiel. Deluxe Edition: Diese Version kostet 60 Euro und liefert eine ganze Palette an zusätzlichen Inhalten: Schrotflinte Lupare Speciale Pistole Vendetti Speciale Amulett Immortale Messer Stiletto Speciale Limousine Eckhart Speciale Pferd Cosimo Pistole Bodeo Nero Amulett Velocità Rennoutfit Gatto Nero Rennwagen Carozella Nero Originalpartitur Artbook

Diese Version kostet 60 Euro und liefert eine ganze Palette an zusätzlichen Inhalten:

Wer das Spiel vorbestellt, was ab sofort möglich sein sollte, erhält obendrein noch das Soldato-Paket, egal für welche Edition. Dieses Bundle enthält:

Outfit »Soldato«

Messer »Scannaturi Speciale«

Pferd »Tesoro«

Anhänger »Lupara«

Keine Open World

Sicherlich sind 50 Euro auch kein Spottpreis, aber inzwischen eigentlich nicht mehr der standardmäßige Preispunkt bei einem Vollpreisspiel einer bekannten Reihe und von einem großen Publisher. Wir hätten im Vorfeld eher mit 60 oder sogar 70 Euro gerechnet. Da dachten wir aber auch noch, dass Mafia: The Old Country wieder eine Open World bekommt.

Inzwischen ging jedoch ein FAQ auf der Webseite des Spiels live, in dem davon die Rede ist, dass der neuste Ableger als erster Teil der Reihe keine Open World bekommt. Es wird ein komplett stringentes Storyspiel mit Action-Fokus.

Das verrät der Trailer noch übers Gameplay

Wie erwartet zeigt das Gameplay abseits einiger wuchtiger Schießereien auch viele Nahkämpfe, in denen Antiheld Enzo seinen Gegnern mit einem Messer zu Leibe rückt. Das kann er aber offenbar auch werfen, oder während diverser Schleichpassagen aus dem Hinterhalt einsetzen. Grund für den Nahkampffokus ist auch das Setting, da wir uns eben in einer Zeit und an einem Ort befinden, wo Schusswaffen keine Selbstverständlichkeit waren.

Ebenfalls ein nettes Detail sind die zerstörbaren Objekte. Offenbar sind die verschiedenen Levelbereiche vollgepackt mit allerlei Gegenständen, die im Kugelhagel zu Bruch gehen und dabei auch in der Nähe befindliche Gegner in Brand stecken können.

Abseits von der Ballerei sehen wir viele Verfolgungsjagden. Sowohl im Auto als auch zu Pferd, was ebenfalls bereits zuvor bekannt war und dieselben Gründe hat, wie die geringe Waffenauswahl.