Neue Folgen von Malcolm Mittendrin: Auf Disney Plus feiert die Kult-Serie 18 Jahre später ein Revival

Malcolm kann sein Glück kaum fassen: Er kehrt nach 18 Jahren für ein Revival zurück!

Nach 151 Episoden Malcolm Mittendrin war 2006 Schluss mit der Serie. Ganze 18 Jahre später feiert die Familie Wilkerson jetzt ihre TV-Rückkehr - jedenfalls ein Teil von ihr. Drei Stars aus der Originalserie sind bereits bei dem Revival dabei.

Jahrelang hielten sich hartnäckige Gerüchte bezüglich eines Reboots, Revivals oder Sequels der beliebten Serie. Jetzt gibt Disney offiziell bekannt: Es wird ein Wiedersehen mit Malcolm geben!

Geplant sind dabei nur vier Folgen. Dennoch dürfen wir uns auf eine Wiedervereinigung mit alten Bekannten freuen: Malcolms Vater Hal (Bryan Cranston), seine Mutter Lois (Jane Kaczmarek) und die Hauptfigur (Frankie Muniz) selbst sind nämlich wieder mit von der Partie (via TVLine).

Ob auch Malcolms Brüder Dewey (Erik Per Sullivan), Reese (Justin Berfield), Francis (Christopher Masterson) und Jamie (James und Lukas Rodriguez) zurückkehren werden, steht aktuell noch nicht fest.

1:23 Malcolm mittendrin blickt auf sieben turbulente Staffeln zurück -Trailer DVD-Box

Hauptdarsteller Frankie Muniz (Malcolm) ist übrigens selbst ganz schön aus dem Häuschen und teilt auf Instagram ein charmantes Video mit seinen Serien-Eltern Bryan Cranston und Jane Kaczmarek.

Auch Serienschöpfer Linwood Boomer (The Boys Are Back, Townies) ist wieder ein Teil des Kreativ-Teams. Disney ist sich daher sicher, dass Fans die neuen Folgen lieben werden:

Mit Linwood Boomer und dem Kreativteam am Steuer werden diese neuen Episoden all die Lacher, Streiche und das Chaos bieten, das die Fans so liebten - zusammen mit ein paar Überraschungen, die uns daran erinnern, warum diese Serie so zeitlos ist.