Scrubs kehrt jetzt tatsächlich zurück, doch selbst der Serien-Chef ist skeptisch: »Wir könnten es vergeigen«

Die neunte und bis dato letzte Staffel von Scrubs startete bereits 2009 - nun kommt aber tatsächlich eine Mischung aus Revival und Reboot. Bildquelle: ABC

Es ist offiziell: Das Comeback von Scrubs steht in den Startlöchern! Gleich mehrere US-Branchen-Magazine (wie zum Beispiel Deadline) bestätigen, dass sich die Rückkehr der Kult-Sitcom nun offiziell beim Sender ABC in Entwicklung befindet.

Was wir aktuell über das Scrubs-Reboot wissen

Für die neuen Scrubs-Folgen zeigt sich unter anderem Bill Lawrence verantwortlich, der die Comedy-Serie von 2001 bis 2010 und damit natürlich von Anfang bis Ende entwickelt hatte. Lawrence ließ bereits durchblicken, dass es sich bei dem Projekt um einen Hybrid aus Revival und Reboot handeln soll.

Das bedeutet konkret: Fans dürfen guten Gewissens mit einem Wiedersehen mit alten Bekannten rechnen. Tatsächlich hat man dafür bereits Schauspieler wie Zach Braff (J.D.), Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Turk), John C. McGinley (Dr. Cox) und Judy Reyes (Carla Espinosa) kontaktiert.

Diesbezüglich ist aber noch nichts in trockenen Tüchern, während wir uns auf eine signifikante Änderung einstellen müssen: Sollte Scrubs es tatsächlich aus der Entwicklungs-Phase raus schaffen und als vollwertige Serie weiterentwickelt werden, ist Bill Lawrence nicht persönlich als Showrunner involviert.

Das dürfte daran liegen, dass Lawrence eigentlich bei Warner Bros. exklusiv unter Vertrag steht, um TV-Serien wie Ted Lasso, Shrinking und Bad Monkey (alle bei Apple TV+ verfügbar) zu produzieren. Man konnte sich aber mit Warner darauf einigen, dass Lawrence nun für ABC das Comeback von Scrubs mitentwickelt.

Einige Fans sind skeptisch - und der Scrubs-Chef versteht das

Fans haben in Bezug auf die Rückkehr von Scrubs gemischte Gefühle, auf die Lawrence sogar in den vergangenen Tagen auf X (ehemals Twitter) eingegangen ist. So schreibt zum Beispiel der User Matt Harris unter einer Meldung zur Rückkehr von Scrubs:

Ich hoffe bei Gott, dass das nicht passiert. Ich habe die Serie geliebt, als ich mit ihr aufgewachsen bin und es gibt keinen guten Grund, diese Charaktere zurückzubringen. Ihre Geschichten wurden zu Ende erzählt - und das war großartig. Sind sie dabei überhaupt involviert, [Bill Lawrence]?

Darauf antwortete Lawrence direkt:

Ja, ich werde dabei helfen. Warum hoffst du drauf, dass es nicht passiert? Es gibt nicht viele, die da draußen arbeiten. Der Cast und die Crew lieben sich alle. Und sollte [die Serie] großartig werden, wird dich das auch begeistern! Sollte es das nicht, brauchst du es dir nicht anschauen. Komm mit an Bord! Lol.

Matt Harris erwidert darauf, dass Charaktere wie JD bereits einen gelungenen Abschluss bekamen und es ganz darauf ankommt, wie alte Figuren zurückgebracht werden. Ihm geht es vor allem darum, dass das Scrubs-Revival die Magie von früher entfacht und sich das nicht gezwungen anfühlt. Lawrence meint dazu:

Ich verstehe dich, mein Lieber. Und ich bin dankbar dafür, dass du dir darüber den Kopf zerbrichst. Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen, damit sich die Mühe auch lohnt. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Es ist auf jeden Fall ein großer Spaß, das zu probieren! Das ist unser Beruf!

Im weiteren Gesprächsverlauf zeigt sich Lawrence übrigens überraschend ehrlich:

[...] Pass auf, ich meine es ganz ehrlich: Das hier wird so wie bei allen anderen TV-Serien laufen. Wir könnten es vergeigen. Wir könnten den Nagel auf den Kopf treffen. Ich habe mit beiden Szenarien schon mehr als genug Erfahrungen gesammelt. [...]

In Anbetracht der Diskussionen, an denen sich Bill Lawrence über die letzten Tage beteiligt hat, zieht der Scrubs-Schöpfer das abschließende Fazit:

Ich würde mal die Resonanz auf das Reboot wie folgt zusammenfassen: Ich verstehe, dass manche Leute eher verhalten reagieren und auch, wie sich andere darauf freuen. Beide Lager haben dieselbe Erwartungshaltung, etwas Cooles/Neues/Gutes zu schaffen. Wir geben unser Bestes. Ich bin mir sicher, dass uns die Welt wissen lässt, ob wir erfolgreich waren.

Wann genau das Comeback von Scrubs aufschlagen soll, bleibt aktuell offen. Da sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, dürften die neuen Folgen eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Diesbezüglich müssen sich Fans also erstmal in Geduld üben und abwarten, wie genau das Revival/Reboot von Scrubs letztendlich aussehen wird.