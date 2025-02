»Moment mal, das geht?!« - Eine knifflige Quest in Kingdom Come 2 könnt ihr viel leichter lösen, als das Spiel euch glauben lässt

Heinrich hat gut lachen, aber Hans guckt doof aus der Wäsche. Das schafft ihr, wenn ihr eine Quest auf eine andere Art löst als angedacht.

Ein wichtiger Ratschlag: Wenn ihr Kingdom Come 2 spielt, denkt öfter mal um die Ecke! Ihr könnt viele Quests auf eine Art und Weise lösen, die euch vom Spiel nicht direkt vor die Nase gehalten wird. Aber sehr oft berücksichtigt das Rollenspiel diese Lösungswege dann doch und in einigen Fällen macht ihr euch das Leben sogar leichter.

Wie sich gerade herausgestellt hat, gibt es eine überraschend simple Lösung für ein Dilemma in der Hauptquest Französischer Abgang . Falls ihr in der Story noch nicht so weit seid, dann lest hier besser nicht weiter, denn es folgen kleine Spoiler.

4:29 Kingdom Come 2: Heinrich kennt den wohl berümtesten Skyrim-Witz

Eine unkonventionelle Lösung

Letzte Chance sich zurückzuziehen, solltet ihr die Quest Französischer Abgang noch nicht gestartet haben! Ihr seid euch sicher? Gut.

Im Verlauf der Story von Kingdom Come 2 hat es Heinrichs bester Kumpel Hans nicht leicht. Erst wird er überfallen, dann mit Fäkalien beworfen, an den Pranger gestellt, für Wilderei verhaftet, fast gehängt, unter Geröll begraben und dann auf Burg Maleschau eingesperrt. In Folge leidet der arme Kerl irgendwann unter Klaustrophobie.

Das wird zum Problem, wenn er sich weigert, bei seiner Rettung aus Maleschau den Geheimgang nach draußen zu benutzen. Stattdessen soll Heinrich den Weg zu den Pferden freiräumen, damit sie aus der schwer bewachten Burg reiten können. Daran gibt es scheinbar keinen Weg vorbei ... scheinbar.

Ein YouTube-Video zeigt, dass es auch anders geht:

Wer hätte das gedacht! Anstatt euch die Mühe mit den Pferden zu machen, könnt ihr Hans auch einfach aus dem Hinterhalt umhauen und ihn dann durch den Geheimgang tragen. Es klingt naheliegend, das Spiel weist euch aber in keiner Weise auf diese Möglichkeit hin!

Um so erstaunlicher, dass dieser ungewöhnliche Lösungsweg mit einer kleinen Cutscene belohnt wird. Wie wenige Leute an diese Lösung gedacht haben, zeigen die Kommentare. Viele zeigen sich erstaunt, dass Warhorse das überhaupt berücksichtigt.

»Ich wusste nicht, dass das geht! Ich habe alle Wachen aus dem Hinterhalt umgebracht und es war eine verdammte Qual! Was für ein Spiel!«

Wie PR Manager Tobias Stolz-Zwilling ergänzend auf X schreibt, haben viele Entwickler sich gar Sorgen gemacht, dass niemand diesen Lösungsweg je findet.

Wir wissen übrigens nicht, ob und wie sich diese Aktion auf Heinrichs Beziehung zu Hans auswirkt. Wir vermuten mal ganz dreist, dass Hans kein riesiger Fan davon ist. Wenn ihr also an Hans romantisches Interesse habt, solltet ihr vielleicht davon absehen, ihn ohnmächtig zu schlagen.

Es gibt noch mehr Quests im Spiel, bei denen ihr ungewöhnliche Wege gehen könnt. Beispielsweise könnt ihr den betrunkenen Wildhüter Vostatek statt zu seinem Lager auch direkt nach Hause tragen oder gar zum nächsten Gasthaus. Das Spiel reagiert sogar darauf! Falls euch noch mehr solcher Beispiele auffallen, schreibt es in die Kommentare!