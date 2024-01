Manor Lords ist schon vor Release erfolgreicher, als es sich der Entwickler je erträumt hätte

Manor Lords will das Mittelalter erlebbar machen, mit Schlachten und Aufbau. Das kommt bei Millionen Spielern gut an.

Der Hype um das Mittelalter-Aufbauspiel Manor Lords kennt anscheinend keine Grenzen: Über zwei Millionen Steam-Spieler aus der ganzen Welt haben den Titel mittlerweile in ihrer Wunschliste.

Das reicht zwar weiterhin nicht, um Hades 2 vom ersten Platz der meist erwarteten Steam-Spiele zu schubsen - es sind aber auch gut 14.185 Prozent mehr als der Entwickler selbst erwartet hat. Denn Greg Styczeń, bekannt als Slavic Magic, hatte ursprünglich mit gerade mal 14.000 Steam-Wishlist-Einträgen gerechnet.

Das war 2020, als der Solo-Entwickler den ersten Ankündigungs-Trailer zum Spiel veröffentlichte. Seine Partnerin war der offiziellen Pressemitteilung von Publisher Hooded Horse zufolge übrigens noch weitaus pessimistischer: »Meine Freundin sagte, sie erwarte, dass ich 7.000 Wunschzettel-Einträge bekomme. Es genügt zu sagen, dass ich nicht erwartet habe, dass das Spiel auf so viel Interesse stößt und über zwei Millionen erreicht.«

Auch bei GameStar freuen sich viele Redakteure auf das Ein-Mann-Projekt, dem historische Authentizität so wichtig ist wie kaum etwas anderes. Vor allem die Kombination aus beschaulichem Aufbau, toller Grafik und Echtzeit-Schlachten mit Rittern katapultierte es auf unserer Liste der wichtigsten Aufbau-Strategiespiele 2024 ganz nach oben:

Mit Blick auf den unverhofften Erfolg (Manor Lords wurde unlängst von Microsoft in den Game Pass aufgenommen und visiert derzeit einen Early-Access-Release am 26. April auf Steam und GOG.com an), hofft Styczeń, dass es »ermutigend für andere Entwickler [ist, Anm. d. Red.], die Schwierigkeiten haben, ihre Spiele zu vermarkten. Ich hatte keine Ahnung, wie das Spiel ankommen würde oder ob ich schlecht im Marketing sein würde, aber zum Glück habe ich mich nicht entmutigen lassen und weitergemacht.«