Mansion of Madness - Horror-Brettspiel wird als Videospiel umgesetzt

Dass einige Videospiele auf Filmen, Serien oder Büchern basieren, ist nicht allzu ungewöhnlich, Mansion of Madness: Mother's Embrace hat sich allerdings eine andere Inspirationsquelle geschnappt. Für das Adventure stand das beliebte Brettspiel »Mansion of Madness« Pate, welches bekannt ist für Lovecraft-typische Monster und mehrere Handlungsstränge.

Mit Brettspiel-Adaptionen haben die Entwickler, Luckyhammers, durch die Entwicklung von Terraforming Mars schon Erfahrung. Das Koloniebau-Spiel erscheint im zweiten Quartal 2018. Der Release von Mansion of Madness ist dann im ersten Quartal 2019 geplant. Im Gegensatz zu Terraforming Mars wird es aber wohl keine Multiplayer-Erfahrung werden.

Auf der Steam-Seite ist nur von einem Einzelspieler-Modus die Rede und auch die bisher veröffentlichten Screenshots sprechen gegen ein kooperatives Erlebnis. Der Spieler wird in Mansion of Madness: Mother's Embrace wohl die Kontrolle über mehrere Personen gleichzeitig übernehmen und kann zwischen den einzelnen Figuren hin und her schalten.

In Mansion of Madness: Mother's Embrace untersucht ein Team von Ermittlern eine geisterhafte Villa und versucht die Geheimnisse des Gebäudes zu lüften. Dazu müssen sie verschiedene Rätsel lösen, Informationen bergen und alptraumhafte Wesen bekämpfen. Nicht nur die körperliche Gesundheit der Ermittler soll dabei eine Rolle spielen, sondern auch ihr geistiger Zustand.

Quelle: Asmodee Digital

