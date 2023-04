Marauders, das »Tarkov mit Weltraumpiraten«, bekommt das größte Update seiner Geschichte

Marauders bekam gerade ein massives Update spendiert.

Das steckt im Marauders-Update 2 Patch Notes

Der Extraction-Shooter Marauders, der an Escape from Tarkov im Weltall erinnert, erhielt am 25. April 2023 das riesige Update The United Allies. Neben der namensgebenden neuen Fraktion stecken darin unzählige Verbesserungen.

Es ist das dritte und größte Title Update bisher. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen und führen die kompletten Patch Notes auf.

Bevor ihr euch fragt, was Marauders denn noch gleich war, gibt's hier erstmal unser Early-Access-Fazit zur Einstimmung:

10:19 Marauders - Early-Access-Fazit zum neuen Ego-Shooter - Early-Access-Fazit zum neuen Ego-Shooter

Gleich vorweg: Das Update eifert Escape from Tarkov auch in einem eher ungeliebten Aspekt nach, dem sogenannten Wipe. Sämtlicher Fortschritt aller Spieler und Spielerinnen wurde auf null zurückgesetzt. Auch die freigeschalteten kosmetischen Items sind davon betroffen.

Die Entwickler schreiben auf Steam, dass sie das Mittel nur einsetzen wollen, wenn es wegen neuer Spielsysteme unvermeidlich ist, und auch nur im Early Access.

Nun aber zum erfreulichen Teil. Diese Neuerungen bekommt Marauders mit dem neuen Patch:

Neue Map: Der Colony Cruiser ist durch schwere Geschütze gesichert und bewegt sich durchs All. Wer lebend andockt, darf drinnen auf Spieler- und Loot-Jagd gehen.

Das neue Kolonieschiff schwebt düster-majestätisch durch den luftleeren Raum.

Neue Fraktion: Die United Allies treten als KI auf den Maps auf. Das Outfit der UA Marines lässt sich auch freischalten und selbst überstülpen.

Die United Allies treten als KI auf den Maps auf. Das Outfit der UA Marines lässt sich auch freischalten und selbst überstülpen. Neue Kleidung: Ein schwerer M1-Helm und Sherman-Plattenträger schützen jene, die sie überstülpen.

Ein schwerer M1-Helm und Sherman-Plattenträger schützen jene, die sie überstülpen. Turniere: Ein neues Tournament-System lässt euch gegeneinander antreten. Es gibt Preise wie Loot und exklusive Kleidungsstücke zum ... ihr wisst schon.

Ein neues Tournament-System lässt euch gegeneinander antreten. Es gibt Preise wie Loot und exklusive Kleidungsstücke zum ... ihr wisst schon. Neue Waffen: Zwei Granatwerfer, ein Gewehr Typ Stoner 63, diverse Waffenaufsätze

Zwei Granatwerfer, ein Gewehr Typ Stoner 63, diverse Waffenaufsätze Neue Missionen

Umgebungs-Sprachchat , um mit den Gegnern zu palavern.

, um mit den Gegnern zu palavern. Schiffshändler

Verkaufsmaschinen für Medikits und dergleichen

für Medikits und dergleichen Diverse Fallen zum Auslegen, Händereiben und Kichern

Wie, das war's schon? Absolut nicht, das Marauders-Update The United Allies umfasst noch zahlreiche weitere Neuerungen, nebst Balance- und anderen Verbesserungen. Ihr findet die offiziellen Patch Notes auf der zweiten Seite.

Falls ihr mehr zu Survivalspielen oder der neuesten Ankündigung in Escape from Tarkov erfahren wollt, bedient euch gerne an der Artikelkeksdose oben.

Was haltet ihr von Marauders? Konntet ihr das neue Update bereits ausprobieren? Wie fällt euer Eindruck aus? Mögt ihr bohrende Fragen am Ende eines Artikels? Schreibt es gerne in die Kommentare!