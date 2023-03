Dank KI erblasst Angelina Jolie vor Neid, dabei ist Margot Robbie als Lara Croft nur der Anfang!

Gemach, gemach - als Ciri zeigen wir Margot Robbie auch noch. Sie könnte aber eben so gut als Lara Croft durchgehen.

Wer einmal angefangen hat, mit KI-Tools zu experimentieren, der hört vermutlich nicht so schnell wieder damit auf. Warum das so ist, zeigen die Bilder aus diesem Artikel eindrucksvoll.

Zumindest müsste wohl auch Angelina Jolie zugeben, dass Margot Robbie in ihrer berühmten Rolle als Lara Croft aus den Tomb-Raider-Spielen eine sehr gute Figur macht - und dank KI ist das nur der Anfang!

Worum genau geht es? Wir haben das Tool Midjourney Bilder von berühmten Schauspielern erstellen lassen, die in die Haut von genau so bekannten Spielfiguren schlüpfen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die unserer Meinung nach sehr überzeugenden Ergebnisse präsentieren wir euch hier.

Das ist aber längst nicht das erste KI-Experiment dieser Art, dem wir uns widmen. Ein paar Highlights aus den vergangenen Monaten findet ihr in der folgenden Übersicht:

Welchen berühmten Spiele wurden auf diesen Bildern per KI mit berühmten Malern gekreuzt?

Ich habe eine KI gefragt, wer in 100 Jahren die Welt regiert - und ihre Antwort war erschreckend

Wir sind uns sicher, dass ihr auf den folgenden Bildern meist schnell erkennt, um welche Person und welches Spiel es geht. Im Spoilerkasten darunter findet ihr aber zur Sicherheit jeweils die Auflösung.

Eine kleine Ausnahme haben wir zum Ende aber doch noch eingebaut. Wer hier sowohl beim Schauspieler als auch beim Spiel richtig liegt, bekommt einen imaginären Bonuspunkt. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen der Bilder und beim Mitraten!

Was ist Midjourney? Bei Midjourney handelt es sich um ein Tool, das aus Texteingaben per KI Bilder erstellt. Momentan befindet es sich in der Beta-Phase, den Zugang könnt ihr über die Homepage beantragen. Ein paar Bilder lassen sich kostenlos erstellen, danach müsst ihr euch für eines von drei Abos entscheiden.

Die Bedienung erfolgt über das Kommunikations-Tool Discord, ein Account dafür ist also nötig. Ihr könnt entweder monatlich oder jährlich mit einem gewissen Rabatt bezahlen. Der Hauptunterschied zwischen den Preisstufen besteht darin, wie viele Bilder ihr erstellen dürft und wie schnell.

Im günstigsten Modell für mindestens 8 US-Dollar pro Monat sind es ungefähr 200 Bilder. In den beiden teureren Abos (ab 24 US-Dollar beziehungsweise ab 48 US-Dollar pro Monat) könnt ihr unendlich Bilder erstellen, aber nur eine bestimmte Zeit davon mit besonders schneller Berechnung (15 oder 30 Stunden).